Dólar en baja: gremio pide a Gobierno rápido avance en mesa de trabajo ante situación de empresas

Las empresas exportadoras enfrentan una presión ante la caída del dólar que ya afecta al empleo y reduce su capacidad de sostener la actividad, según Sebastián González, presidente de la Cámara Paraguaya de Exportadores (Capex).

En una entrevista en el programa Enfoque Económico emitido por ABC TV el sábado último, el dirigente pidió que las mesas de trabajo con el Gobierno pasen pronto del análisis a las medidas concretas.

González estimó entre US$ 300 millones y US$ 500 millones el monto que dejó de ingresar al conjunto de empresas de la cámara por el impacto del tipo de cambio. El reclamo apunta a una dificultad directa ya que las firmas cobran sus exportaciones en dólares, pero una cotización más baja reduce los guaraníes que reciben por esas ventas. Eso limita los recursos disponibles para cubrir sus gastos.

Dólar: diferencia entre la caída a nivel local y mundial

Según González, la depreciación del dólar a escala mundial fue del orden del 10% al 12%. Para Paraguay, mencionó una caída del 25% y señaló que el descenso ya se aproxima al 30%.

El empresario sostuvo que los ajustes internos tienen un límite. Las firmas pueden reducir costos o mejorar su producción, pero una pérdida de ingresos de esa magnitud supera, a su criterio, la capacidad de respuesta en el corto plazo.

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Tampoco resulta sencillo aumentar los precios de venta al exterior. Los clientes pueden elegir proveedores de otros países, donde el comportamiento de la moneda estadounidense fue distinto, según explicó. “Hasta con vergüenza uno solicita los ajustes de precios porque vos tenés los precios internacionales”, expresó.

La renovación de maquinaria tampoco ofrece una salida inmediata. González señaló que esas inversiones requieren una planificación de un año o un año y medio antes.

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Qué pide Capex al Gobierno ante la baja del dólar

González confirmó que participó de la reunión de gremios con el equipo económico y valoró la rapidez con la que las autoridades recibieron al sector privado. Aclaró cuál fue el propósito del encuentro. “Nosotros no fuimos a exigir ninguna intervención”, sostuvo.

Su propuesta es que el Gobierno y las empresas acuerden una política monetaria que contemple el efecto del tipo de cambio sobre el comercio exterior. Es decir, que las decisiones sobre la moneda y su circulación también tengan en cuenta las condiciones para exportar e importar.

El dirigente pidió que la mesa de trabajo avance al ritmo que exige la situación de las empresas.

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Empleo y préstamos: el costo de sostener las operaciones

El presidente de Capex contó que su industria, a la que describió como mediana, ya realizó cambios para reducir gastos. El ajuste alcanzó al personal. “Yo ya he sacado 8 o 10 personas de mi nómina”, afirmó.

También mencionó casos de empresas con pérdidas de US$ 1 millón. Ante ese escenario, explicó que las firmas utilizan reservas de años anteriores o recurren a préstamos para mantener sus operaciones.

La preocupación es que esos recursos se agoten antes de que las condiciones mejoren. “No queremos llegar al punto de decir, bueno señores, gracias por todo, ya está, hasta acá llegamos”, manifestó.

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Inversiones en Paraguay: la advertencia de los exportadores

El titular de Capex vinculó el reclamo con la apuesta del Gobierno por atraer industrias del exterior. A su criterio, las empresas que se instalen en Paraguay pueden enfrentar, en el corto plazo, las mismas dificultades cambiarias que hoy describe el sector exportador.

También señaló que un anuncio de inversión no equivale al ingreso inmediato de todo ese capital al sistema financiero. Explicó que una parte puede llegar en forma de maquinaria.

Por otra parte, relacionó la presión sobre la cotización con las emisiones de bonos del Estado en guaraníes. Según su planteamiento, los compradores del exterior aportan dólares que luego se convierten a moneda local, con un efecto sobre el tipo de cambio.

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Qué empresas integran Capex

Capex reúne a exportadores de productos no tradicionales. Entre sus asociados existen empresas de yerba mate y almidón de mandioca, además de industrias que aprovechan subproductos animales y firmas de otros rubros.

González describió el caso de una industria que recolecta sangre de frigoríficos y la transforma en proteína animal en polvo para alimentos destinados a animales. Sobre su propia empresa, relató que abrió mercados para proteína animal en Vietnam y Tailandia en 2004.

El dirigente advirtió que la incertidumbre cambiaria también dificulta las previsiones de los importadores sobre el costo de sus compras. Además, afirmó que el consumo disminuye. Con ese diagnóstico, reclamó que la rapidez de la primera reunión se refleje en las decisiones ya que a su criterio “Esto es algo para ayer”.