Alliana, el BCP y la confianza: ¿Quién paga el costo de postergar soluciones?

El economista Jorge Garicoche interpretó que las declaraciones del vicepresidente de la República Pedro Alliana expresan una preocupación centrada en la regulación financiera que en las cuentas del Estado.

Señaló que el Banco Central del Paraguay (BCP) debe dar respuestas claras ante los cuestionamientos de distintos actores y del Congreso para recuperar la confianza.

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¿Qué preocupa al Alliana?

Cabe recordar que, entre las principales preocupaciones mencionadas por el vicepresidente Alliana figura la situación de Ueno Bank, entidad financiera que se encuentra en el centro de cuestionamientos por la concentración de fondos públicos y las dudas sobre su solvencia. Alliana sostuvo que se debe determinar cómo se llegó a este escenario y establecer eventuales responsabilidades.

El vicepresidente también expresó su preocupación por los recursos de los ahorristas, los jubilados y el Estado que se encuentran depositados en la entidad financiera. Señaló que, si bien considera que la situación estaría encaminada hacia una solución, todavía deben analizarse las condiciones para resolverla.

BCP: las dudas que requieren respuestas claras

En esa línea, Garicoche dijo que las expresiones de Alliana ponen sobre la mesa la necesidad de que el BCP restituya la confianza de quienes toman decisiones económicas. Según su evaluación, las dudas no tuvieron respuestas suficientemente claras y el tema adquiere mayor alcance. “Es importante traer claridad y por sobretodo recuperar la credibilidad”, afirmó.

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El economista diferenció esa preocupación de las dificultades fiscales, que se refieren a los recursos del Estado y su capacidad para cubrir los gastos. Su lectura de las declaraciones del vicepresidente apunta, sobre todo, al papel de la autoridad monetaria frente a los cuestionamientos sobre la regulación financiera.

El costo de postergar las medidas económicas

Consultado sobre quién asumiría las consecuencias de una demora en las soluciones por intereses electorales, Garicoche señaló al ciudadano y al contribuyente.

Su advertencia también abarca el daño a la reputación de las instituciones responsables de la política económica. Para el analista, la pérdida de confianza en esos organismos afecta la posibilidad de sostener el crecimiento y el desarrollo del país.

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Finanzas públicas: la presión sobre los recursos del Estado

Aunque ubicó el foco de las declaraciones en el BCP, Garicoche también advirtió que las finanzas públicas atraviesan una situación delicada. Los compromisos de gasto social y el déficit de la caja fiscal presionan el dinero disponible para atender las obligaciones estatales. “El déficit fiscal es más del doble de lo que permite la Ley de Responsabilidad Fiscal”, sostuvo este lunes en entrevista con ABC Color.

El déficit fiscal es la diferencia que aparece cuando el Estado gasta más de lo que recibe. Garicoche valoró que se reconozca esa situación, pero cuestionó que su cobertura requiera más deuda y que el destino previsto para parte de esos recursos contradiga las normas.

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PGN 2027: cuestiona el uso de deuda para medicamentos

El economista señaló que el Presupuesto General de la Nación (PGN) 2027 prevé la compra de medicamentos con deuda. A su criterio, esa decisión viola los principios de la Ley de Administración Financiera del Estado. “Según la normativa la deuda no debe ser destinada a gasto corriente”, expresó.

El gasto corriente cubre necesidades habituales del Estado. La objeción de Garicoche se refiere al uso de préstamos para atender ese tipo de obligaciones, en un escenario de presión sobre las cuentas públicas.

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