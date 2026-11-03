Asoban respalda devolución anticipada a ahorristas y pide prudencia sobre el uso del Fondo de Garantía

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) fijó su posición oficial ante los Proyectos de Ley presentados en el Congreso Nacional relacionados con los recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD), reafirmando su compromiso con la estabilidad del sistema financiero, el marco legal y la protección de los ahorristas. Esto en el marco de la crisis por el proceso de resolución de ueno bank.

En la madrugada de hoy, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso iniciar el procedimiento de resolución de Ueno bank, tras constatarse una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del cincuenta por ciento (50%) del mínimo requerido. Qué implica esta medida. Por este caso, el presidente del BCP Carlos Carvallo ha presentado su renuncia y actualmente pesa una orden de detención para directivos de ueno bank.

En su comunicado, la organización manifestó su respaldo al proyecto de ley que propone el pago anticipado de hasta diez salarios mínimos a los ahorristas a través del FGD, estableciendo un plazo de acreditación de 72 horas. Desde el gremio bancario consideraron que esta medida es positiva para dar una respuesta ágil a los depositantes afectados, asegurar el acceso oportuno a sus fondos y preservar la confianza en el sistema financiero.

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Gremio bancario pide prudencia

En contraste, ASOBAN solicitó prudencia con relación al proyecto que plantea destinar recursos remanentes del FGD para devolver fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS) y de otras cajas de jubilaciones. Al respecto, la entidad calificó como prematuro avanzar en la discusión y aprobación de dicha propuesta legislativa.

El gremio argumentó que resulta indispensable completar primero el proceso de compensación de activos y pasivos de la entidad financiera sometida al procedimiento de resolución. Del mismo modo, señaló que se requiere determinar con precisión el nivel de recuperación de los recursos depositados por los entes previsionales.

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De acuerdo con el pronunciamiento, únicamente al contar con esa información consolidada se podrán evaluar de manera idónea las medidas a aplicar y medir su impacto directo en el Fondo de Garantía de Depósitos y en la solidez del sistema bancario.

Finalmente, ASOBAN reiteró su compromiso de promover soluciones responsables que resguarden tanto los derechos de los depositantes como los de los beneficiarios de los fondos de jubilación, garantizando la seguridad jurídica, la confianza y la solidez financiera en Paraguay