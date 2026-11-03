¿Qué pasará con los fondos de IPS en Ueno? Esto dijo la previsional

En la mañana de este martes, autoridades del Instituto de Previsión Social (IPS), en conferencia de prensa, se dirigieron a los aproximadamente 31.000 jubilados que cobraban por Ueno Bank y a todos los jubilados asegurando que no habrá atrasos en los pagos de haberes y aguinaldo previsto para los próximos días.

En este sentido, informó a los jubilados que percibían sus haberes a través de Ueno Bank serán migrados a otras entidades financieras. El objetivo es concretar la migración lo antes posible y garantizar la continuidad de los pagos.

La gerente financiera del IPS, Gladys Vera, explicó que ya comenzaron las gestiones para habilitar las cuentas en otros bancos y aclaró que no deberán realizar ninguna gestión para el traslado.

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“No tienen que realizar ninguna gestión, les vamos a avisar lo antes posible”, aseguró.

Asimismo, Vera precisó que se comunicará próximamente a los beneficiarios dónde podrán percibir sus haberes.

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Garantizan pagos en tiempo y forma

La gerente financiera del IPS, Gladys Vera, explicó que los haberes jubilatorios provienen del aporte obrero patronal y no de las inversiones financieras que mantiene la institución.

“Los haberes jubilatorios van a ser desembolsados en tiempo y forma, según el cronograma establecido, ya que el pago de los salarios provienen directamente del Aporte Obrero Patronal y no de las inversiones en entidades bancarias”, afirmó. Agregó que estos recursos están garantizados independientemente de la situación de la entidad bancaria.

En cuanto al aguinaldo, indicó que también está previsto y reservado. El pago del décimo tercer salario se realizará el próximo 17 de noviembre, conforme al calendario habitual, sostuvo.

IPS buscará recuperar sus inversiones

Por otra parte, las autoridades explicaron que la previsional iniciará las gestiones correspondientes para proteger sus recursos financieros y reclamar las acreencias que mantiene con la entidad bancaria.

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El director de Inversiones del IPS, Hugo Díaz, explicó que Ueno Bank fue adjudicado en 2025 para inversiones mediante certificados. Sin embargo, aclaró que durante 2026 no se realizaron nuevas colocaciones, debido a que el año anterior ya se había alcanzado el límite establecido.

La institución mantiene inversiones financieras distribuidas en 14 entidades bancarias. En este contexto, se conformará un equipo técnico y jurídico para analizar la situación y determinar las acciones correspondientes.

Medidas administrativas y jurídicas

El director jurídico del IPS, el abogado Pablo José Morínigo Cáceres, señaló que inicialmente se adoptarán medidas administrativas, sin descartar posteriores acciones judiciales para resguardar el patrimonio institucional.

“Vamos a tomar todas las medidas administrativas y judiciales para proteger el patrimonio del IPS”, manifestó. Añadió que las actuaciones se desarrollarán conforme a los procedimientos correspondientes.

Las autoridades indicaron que el Banco Central del Paraguay tendrá a su cargo el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El IPS permanecerá atento a las disposiciones del ente regulador y realizará los reclamos necesarios para recuperar sus inversiones.

Por su parte, el consejero Ramón Zarza Pintos descartó presentar su renuncia y afirmó que asumirá la situación. “Si renunciara sería un cobarde”, expresó.

Finalmente, Zarza Pintos reiteró que los jubilados recibirán íntegramente sus haberes en las fechas pactadas y aseguró que la institución llevará adelante las gestiones necesarias para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones.