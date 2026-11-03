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Economía
03 de noviembre de 2026 - 15:10

Ueno Bank: cuestionan reacción tardía del BCP y piden investigar fondos del IPS

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino
El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El CIP cuestionó la reacción tardía del BCP, cuando la crisis de ueno Bank ya estaba instalada, y pidió esclarecer las decisiones que permitieron colocar recursos previsionales en la entidad. Advirtió que los fondos estatales también sufrirán las consecuencias de la resolución.

Por Víctor Ferreira
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La reacción tardía del Banco Central del Paraguay (BCP) ante la situación de Ueno Bank y las decisiones que permitieron colocar recursos previsionales en la entidad deben ser investigadas, según enfatizó el presidente del Centro de Importadores del Paraguay (CIP), Iván Dumot.

El representante gremial cuestionó el momento en el que actuó la banca matriz con un procedimiento de resolución y reclamó identificar a los responsables de las inversiones realizadas por el Instituto de Previsión Social (IPS), además de determinar si existieron negligencia o complicidad.

Dumot consideró que la medida del BCP era necesaria, pero sostuvo que la decisión llegó de manera extemporánea, luego de que las preocupaciones sobre la situación de la entidad y la credibilidad de la banca matriz ya estuvieran instaladas.

“A veces en las decisiones es más importante el momento en que se toman que la decisión en sí, y la decisión del BCP demuestra claramente que fue extemporánea”, afirmó.

El empresario señaló que la crisis de credibilidad del Banco Central no comenzó con la resolución de Ueno Bank y consideró que las inquietudes planteadas anteriormente por sectores gremiales y económicos estaban justificadas.

Lea más: Ueno Bank: gremio de mipymes advierte sobre posible freno, pero llama a evitar el pánico

También mencionó la reacción del mercado cambiario y el comportamiento del dólar como señales de que la confianza se encuentra resentida. A su criterio, recuperar esa credibilidad requerirá una revisión profunda de las actuaciones de los responsables y de su continuidad en los cargos.

Ing. Iván Dumot Ferrari, presidente del CIP.
Ing. Iván Dumot Ferrari, presidente del CIP.

Ueno Bank: cuestionan inversiones del IPS

Uno de los puntos que Dumot considera prioritarios para la investigación son las decisiones adoptadas dentro del Instituto de Previsión Social para colocar recursos en Ueno Bank.

Cuestionó que se hayan flexibilizado medidas para permitir inversiones en una entidad que, según señaló, no reunía originalmente los índices de solvencia exigidos.

A su criterio, el análisis no debe limitarse a determinar si hubo un daño patrimonial, sino que debe identificar quiénes autorizaron esas operaciones, bajo qué criterios y por qué se tomaron esas decisiones.

“Eso no debe quedar en un simple daño patrimonial, sino enfocar la investigación en quiénes tomaron esas decisiones y por qué, evaluando si hubo negligencia o complicidad, además de la responsabilidad del sector privado involucrado”, manifestó.

El empresario advirtió que los fondos estatales y los de instituciones como el IPS necesariamente recibirán un impacto por la resolución de la entidad. Por ello, consideró que también deben establecerse las responsabilidades de quienes participaron en las operaciones financieras.

Lea más: BCP presenta denuncia penal sobre Ueno: esto dijo el fiscal general

Piden agilizar devolución de depósitos

En paralelo a la investigación sobre las decisiones que llevaron a esta situación, Dumot instó al BCP a priorizar la devolución de los depósitos a los ahorristas y restablecer la cadena de pagos.

Destacó que, según sus estimaciones, más del 90% de los ahorros depositados en Ueno Bank estarían cubiertos por el Fondo de Garantía de Depósitos. Sin embargo, advirtió que numerosos clientes quedaron sin posibilidad de disponer de sus recursos, incluso personas que habían cobrado sus salarios el 2 de noviembre y al día siguiente ya no podían movilizar su dinero.

Indicó que los fondos de los ahorristas cubiertos por la garantía recién estarían operativos el 20 de noviembre, por lo que pidió a la banca matriz extremar los mecanismos para acelerar el procedimiento.

“Hay que priorizar la devolución de fondos a la gente que necesita ese dinero en el día a día para vivir. Esa debe ser la prioridad número uno”, enfatizó.

Como segundo paso, planteó restablecer la cadena de pagos mediante la negociación y transferencia de activos y pasivos reales y verificables a otras entidades financieras. Consideró que esta alternativa permitiría recuperar la operatividad y evitar un impacto más profundo en la economía.

Lea más: Las 10 preguntas de la gente sobre Ueno (y lo que respondió el BCP)

Fachada moderna del Ueno Bank rodeada de césped y vegetación en un ambiente urbano en Asunción.
Sucursal de Ueno Bank ubicada en Estados Unidos y Fulgencio R. Moreno, en el centro de Asunción.

Piden evitar una crisis política

Consultado sobre el papel que debe asumir el presidente de la República, Santiago Peña, Dumot sostuvo que el mandatario debe asumir su cuota de responsabilidad en esta situación. No obstante, advirtió que no es momento de convertir el episodio en una disputa política que pueda generar una crisis más amplia.

“Lo más grave sería que este evento puntual genere inestabilidad política amplia en el país”, expresó.

A su criterio, primero se debe resolver la situación de los afectados, transparentar la solvencia del sistema financiero y devolver la tranquilidad a los depositantes. Posteriormente, corresponderá analizar las consecuencias judiciales y políticas.

También pidió evitar que los adversarios políticos aprovechen la situación para buscar revanchas que puedan perjudicar al país.

Revisión de controles y del mercado de valores

Dumot consideró que el caso de Ueno Bank constituye un episodio aislado y que las reglas de operación del sistema financiero paraguayo son sólidas, por lo que no considera necesaria una revisión general de la normativa bancaria.

Sin embargo, planteó revisar el nivel de autonomía que efectivamente tuvo el BCP durante los últimos meses y años, así como verificar si las reglas vigentes se cumplieron adecuadamente.

Por otra parte, señaló que existen aspectos del mercado de valores que sí requieren una revisión, particularmente los procedimientos para la colocación de bonos en bolsa y los estudios de las calificadoras de riesgo.

Advirtió que varios emisores que recurrieron al mercado bursátil posteriormente entraron en incapacidad de pago, lo que, a su criterio, afecta la credibilidad del país y su capacidad para atraer capitales.

En ese contexto, mencionó que las dos empresas paraguayas que emitieron bonos en la bolsa de Nueva York se encuentran en situación de default técnico.

Lea más: Ueno Bank: importadores y comerciantes advierten de “semiparalización” del comercio y piden devolver fondos por montos

Consideró que este también es un capítulo que debe resolverse para preservar el grado de inversión y garantizar la seguridad jurídica a los inversionistas.

Sistema financiero

Pese a sus cuestionamientos a la actuación del BCP, Dumot insistió en que la situación de Ueno Bank no debe extenderse al conjunto de las entidades financieras. Destacó que la mayor parte de los depósitos estaría protegida y pidió transmitir tranquilidad para evitar que la crisis puntual derive en una pérdida generalizada de confianza.

“Esta es una tormenta que hay que enfrentar, pero no es un escenario que afecta a todo el sistema. Hay que tener la tranquilidad de que el sistema financiero en sí es sólido”, concluyó.

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