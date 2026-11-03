Ueno: IPS garantiza pago de jubilaciones y aguinaldos tras “procedimiento de resolución”

Tras la intervención del Banco Central del Paraguay (BCP) a Ueno Bank, la gerente de Administración y Finanzas del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, aseguró que los pagos de jubilaciones y aguinaldos están garantizados.

Además, anunció que la institución iniciará los procedimientos para que unos 32.000 jubilados que cobran a través de esa entidad puedan percibir sus haberes mediante otros bancos.

La funcionaria buscó transmitir tranquilidad a los beneficiarios, teniendo en cuenta la proximidad de las fechas de cobro del aguinaldo y del haber jubilatorio correspondiente a noviembre.

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Mecanismo de pago a jubilados

Vera explicó que el mecanismo habitual de pago contempla la transferencia de los recursos a las entidades bancarias 48 horas antes del inicio del calendario de acreditaciones, previsto para el día 17 de cada mes.

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Según indicó, los desembolsos se realizan de acuerdo con los ingresos provenientes de los aportes obrero-patronales.

“Me gustaría resaltar eso para dar tranquilidad en este momento a los jubilados porque están próximos sus cobros de aguinaldo y haber jubilatorio de noviembre. El IPS tiene en 14 entidades sus recursos invertidos y en lo que respecta al pago de haberes esto se realiza conforme a los ingresos de aporte obrero patronal; 48 horas antes al inicio de la fecha de pago, que es el 17 de cada mes, se transfiere a la entidad bancaria para que ellos puedan depositar en las cuentas bancarias”, sostuvo a la 780 AM.

La situación se da luego de que, en la madrugada de este martes, el Banco Central del Paraguay (BCP) dispusiera iniciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank, tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido. La medida generó incertidumbre sobre la situación de los recursos del IPS invertidos en la entidad bancaria y motivó consultas sobre el impacto que podría tener en los pagos a los jubilados.

IPS cambiará de banco para 32.000 jubilados

En cuanto a los beneficiarios que actualmente reciben sus haberes mediante Ueno Bank, la gerente confirmó que el IPS pondrá en marcha un procedimiento para habilitar otras alternativas de cobro.

La medida alcanzaría a aproximadamente 32.000 jubilados y pensionados que tienen cuentas en la entidad bancaria. Vera señaló que en los próximos días se informará cómo se realizará el cambio y cuáles serán los mecanismos que deberán seguir los beneficiarios para cobrar sus prestaciones.

“A los 32.000 aproximadamente jubilados que tienen cuentas bancarias en Ueno, vamos a iniciar inmediatamente un proceso para que ellos puedan cobrar en otras entidad bancarias. En los próximos días vamos estar comunicando el mecanismo de cobro para esos jubilados”, añadió.

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IPS tiene US$ 380 millones depositados en Ueno Bank

La situación adquiere relevancia debido a que el IPS tiene inversiones por unos US$ 380 millones en Ueno Bank. Estos recursos corresponden a fondos de los jubilados colocados en bonos y certificados de depósito de ahorro (CDA).

Consultada sobre el impacto que podría tener la intervención del BCP a Ueno, Vera manifestó que la institución analizará cómo se desarrollará el proceso y cuáles serán sus implicancias para los recursos invertidos.

La gerente indicó que el IPS irá evaluando el escenario a medida que avance la intervención.