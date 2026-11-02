Centrales obreras piden “diálogo social” al gobierno, preocupadas por situación financiera

El Instituto de Previsión Social (IPS) tiene aproximadamente US$ 345 millones de los fondos jubilatorios depositados en Ueno Bank, para lo que incluso el Consejo de Administración de la previsional modificó el reglamento interno para realizar el depósito.

Ueno Bank hoy cuenta con un sumario abierto por el BCP luego de la divulgación de faltas y excesos que cometió la entidad bancaria respecto a los límites de las operaciones entre empresas vinculadas. Santiago Peña, Presidente de la República, fue accionista del holding de empresas a la que pertenece la casa matriz estando en funciones.

Esto generó que varios gremios exijan que se retiren los fondos de la previsional de la entidad bancaria. Hoy varias centrales obreras realizaron una conferencia de prensa para solicitar un “diálogo social” con el gobierno, ya que existe preocupación por la seguridad social y la situación financiera del país en general.

“Nosotros tenemos una agenda de prioridades para el diálogo con el gobierno que nos parece muy oportuno, como ser el caso de la Seguridad Social, que hoy día está muy golpeado en todo lo relacionado con la cuestión financiera que hoy día a día está en tapa de diario, en tapa de comentario y que justamente siembra dudas hacia lo que es el futuro y miren también el presente de los trabajadores y la población en general”, refirió Ramón Ávalos de la Central Nacional de Trabajadores.

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Trabajadores piden trabajos decentes

También recordó que Santiago Peña firmó varios convenios para que el Estado pague la histórica deuda que ronda los US$ 500 millones, lo que fortalecería el sistema de seguridad social; sin embargo, denunció que no se cumplen.

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Habló también “de la corrupción que hoy día impera”, donde cada día se evidencia cómo los políticos están involucrados en cada uno de los casos que se revelan, a quienes acusó de perjudicar “demasiado grande” a todo el sector trabajador.

Expresó que también les parece oportuna la búsqueda del trabajo decente, para lo que el Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social (MTESS) debe cumplir su rol como encargado de velar por el trabajo digno y la libertad sindical.

Por su parte, Bernardo Rojas, secretario general de la Central Unitaria de Trabajadores Auténtica (CUT-A), si bien reivindicó el diálogo social como fundamental para la convivencia, lamentó que en nuestro país dejó de ser un aliado al no tener resultados positivos para los trabajadores.

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Críticas a la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones

Recordó que un caso concreto fue con la creación de la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones, donde las centrales presionaron para que la misma integre al sector y se implemente como autoridad la Comisión de Seguridad Social, con carácter tripartito donde estén representados los trabajadores, el gobierno y los empleadores, y sea esta la que designe al titular de la institución, que hoy día es Griselda Mariel Figueredo de Giménez.

“¿Qué pasa? En la comisión se manipuló la designación de una señora que proviene del Banco Central y que representa al Banco Central, y se maneja otra vez como fuese parte del Banco Central, cuando se ha manifestado que el Banco Central está al margen de esta comisión, ya que su función no es cuidar la seguridad social en nuestro país; sin embargo, esta señora maneja, según nuestro representante, maneja en forma autoritaria la función de superintendente”, denunció.

Lamentó que la titular no acate las resoluciones de la Comisión y pidió que si no lo hace, que renuncie o pedirán su destitución. Pidió tanto al ministro de Economía, Óscar Lovera, como a la ministra del Trabajo, Mónica Recalde, que impongan su autoridad para corregir la situación “o si no la seguridad social va a ser disparate”.

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“Los bancos están en las puertas de caer en estos momentos, como la década de los 90, de la crisis bancaria y que se quedaban con toda las plata. Los nuevos ricos se mandaban a mudar a algunos bancos extranjeros. Hoy la plata del IPS está en estos bancos. Corre peligro inminente de que los bancos caigan y la plata se esfume por las nubes”, refirió.

Burocracia del MTESS limita libertad sindical

También cuestionó que la burocracia que implementa el MTESS para el reconocimiento de los sindicatos restringe la libertad sindical. Denunció que el MTESS hace “la vista gorda” a las resoluciones del registro o incluso los rechaza por cualquier anomalía, por cuestiones como la ortografía.

Por último, dijo que la falta de una política salarial del Estado genera una pérdida importante del poder adquisitivo del sector obrero, y que la política que se aplica es “de remiendo”, que cada año se hace con las noticias del Banco Central. “Nosotros no lo queremos más, queremos que el salario se reajuste de acuerdo a las pérdidas que no eran productivas”, concluyó.

Dávalos dijo que en caso de que el gobierno ignore el pedido de diálogo social, tomarán las acciones pertinentes para hacerse escuchar.

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“Tenemos previsto un congreso unitario de trabajadores que vamos a ir hablando con los compañeros para ponerle fecha a los efectos de poder reunir al pueblo, para el pueblo trabajador y sobre todo también a todos los compañeros y compañeras de otros sectores sociales que quieran apoyar lo que es la causa nacional de todos los paraguayos”, finalizó.