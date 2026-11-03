Ueno Bank: el mensaje de Cadiem a sus inversionistas tras el anuncio del BCP

Cadiem informó que sigue el procedimiento de resolución de Ueno Bank anunciado por el Banco Central del Paraguay (BCP). En otro mensaje, dirigido a sus inversionistas, la firma comunicó un alto volumen de consultas y advirtió sobre posibles demoras en las respuestas.

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Qué dijo Cadiem sobre el proceso de resolución de Ueno Bank

A través de un comunicado institucional, Cadiem se dirigió a sus clientes e inversionistas tras el anuncio del BCP sobre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank.

“Desde Cadiem nos mantenemos atentos a las disposiciones del Banco Central del Paraguay”, expresó la firma.

La empresa explicó que evalúa los posibles efectos de este proceso para definir qué medidas corresponden, de acuerdo con las normas vigentes. El comunicado no detalla cuáles serían esas medidas ni precisa qué consecuencias podrían existir para sus clientes.

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Consultas de inversionistas: Cadiem advierte sobre demoras

En un segundo mensaje, Cadiem informó que recibe un alto volumen de consultas. La firma señaló que las respuestas se canalizan a través de sus medios oficiales, por orden de llegada.

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Ante las posibles demoras, la empresa indicó que refuerza su equipo para ampliar la capacidad de respuesta. El aviso no establece un plazo para contestar las consultas pendientes, pero asegura a los clientes que las mismas están siendo registrada y serán atendida en la brevedad.

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