Video: Peña anuncia estos cambios en BCP ante el caso Ueno Bank

“Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer, generados por la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de proceder con la disolución de Ueno Bank. Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos”, comienza diciendo el mandatario en un video de tres minutos.

Esta es la segunda vez que se manifiesta desde que se desató la crisis ayer, con el procedimiento de resolución de Ueno. La primera vez fue con un posteo en redes sociales, tras once horas de silencio.

En simultáneo, su agenda de actos y apariciones públicas ha sido cancelada.

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En el mensaje grabado, Peña indica que la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger el esfuerzo de los trabajadores, usuarios y consumidores afectados por la situación, además de generar respuestas concretas, rápidas y responsables.

“Así, apenas tomado conocimiento de la situación, desde el Gobierno hemos impulsado acciones para dar respuestas”, afirmó.

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Nuevos miembros del directorio del BCP

El mandatario también confirmó la designación de un nuevo titular del BCP y de dos nuevos directores para garantizar el quorum de cinco. “Hace minutos, he enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay y dos nuevos directores: Pedro Acosta y Édsel González”, aseguró.

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Agregó que esta designación está respaldada por una “amplia trayectoria en el sector bancario en general de todos años y donde particularmente se destacaron ya dentro del BCP y remarcó que cuentan con experiencia en el manejo de situaciones de crisis”.

“También ayer me reuní con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para promover una ley que nos permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo lo antes posible. Con la aprobación de esta ley, estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana”, prometió Peña en el video grabado.

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Caso Ueno Bank: Peña quiere transmitir tranquilidad

Luego de agradecer a ambas cámaras del Congreso Nacional por tratar con celeridad estas iniciativas, instó a los congresistas a aprobarlas en la brevedad posible.

“Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones”, subrayó el también exaccionista de Ueno Bank.

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Reconoció que el país vive momentos de zozobra y pidió serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. “Queridos compatriotas, en horas difíciles debemos estar unidos. A las instituciones, les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública”, pidió.

Acto seguido, solicitó a los diversos sectores políticos dejar de lado las diferencias y poner en prioridad a los ciudadanos afectados por las últimas acciones financieras. “El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente”, exhortó.

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“Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice, por sobre todo, la protección de sus ahorros. Muchas gracias”, finalizó Santiago Peña.