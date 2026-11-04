ABC
4 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
Periodísticamente
ABC Cardinal AM de 14:00 a 15:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
Ensiestados
ABC TV de 14:00:00 a 15:59:00
Ver ABC TV
37º
Ahora
ver más
37º
Ahora
HOY
Min
22º
Máx
38º
undefined 2026-11-05
Min
20º
Máx
29º
undefined 2026-11-06
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-07
Min
20º
Máx
31º
undefined 2026-11-08
Min
15º
Máx
25º
undefined 2026-11-09
Min
12º
Máx
28º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.880
Venta
6.270
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.320
Venta
7.200

Ver Cotizaciones

Economía
04 de noviembre de 2026 - 13:19

Video: Peña anuncia estos cambios en BCP ante el caso Ueno Bank

En un video publicado a través de sus cuentas personales y las institucionales de Presidencia, Santiago Peña volvió a referirse a la crisis financiera desatada luego del proceso de resolución de Ueno Bank. Nombró a Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay y dos nuevos directores: Pedro Acosta y Étsel González.

Por ABC Color
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

“Estoy plenamente consciente de que miles de paraguayos están preocupados por los sucesos de ayer, generados por la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de proceder con la disolución de Ueno Bank. Entiendo la incertidumbre que causa una situación como esta y, sobre todo, sé que detrás de cada ahorro están los esfuerzos y el trabajo de miles de paraguayos”, comienza diciendo el mandatario en un video de tres minutos.

Esta es la segunda vez que se manifiesta desde que se desató la crisis ayer, con el procedimiento de resolución de Ueno. La primera vez fue con un posteo en redes sociales, tras once horas de silencio.

En simultáneo, su agenda de actos y apariciones públicas ha sido cancelada.

Lea más: Ueno Bank: Club de Ejecutivos pide esclarecer el caso y preservar la confianza financiera

Dos hombres conversan en traje y corbata, mientras una mujer observa. Carteles con '¡JUICIO POLÍTICO YA!' decoran el fondo.
Carteles pidiendo el juicio político a Santiago Peña, en la Cámara de Diputados.

En el mensaje grabado, Peña indica que la prioridad del Gobierno del Paraguay es y será proteger el esfuerzo de los trabajadores, usuarios y consumidores afectados por la situación, además de generar respuestas concretas, rápidas y responsables.

“Así, apenas tomado conocimiento de la situación, desde el Gobierno hemos impulsado acciones para dar respuestas”, afirmó.

Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.

Nuevos miembros del directorio del BCP

El mandatario también confirmó la designación de un nuevo titular del BCP y de dos nuevos directores para garantizar el quorum de cinco. “Hace minutos, he enviado el pedido de acuerdo constitucional para la designación de Raúl Vera Bogado como nuevo presidente del Banco Central del Paraguay y dos nuevos directores: Pedro Acosta y Édsel González”, aseguró.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

Agregó que esta designación está respaldada por una “amplia trayectoria en el sector bancario en general de todos años y donde particularmente se destacaron ya dentro del BCP y remarcó que cuentan con experiencia en el manejo de situaciones de crisis”.

Raúl Vera Bogado, titular de la Asoban.
Raúl Vera Bogado, nuevo titular del BCP.

“También ayer me reuní con los presidentes de ambas cámaras del Congreso para promover una ley que nos permita devolver a cada ahorrista lo que es suyo lo antes posible. Con la aprobación de esta ley, estaremos dando una acción concreta y eficaz para cubrir el 98% de todos los ahorristas de la institución afectada, iniciándose los pagos esta misma semana”, prometió Peña en el video grabado.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

Caso Ueno Bank: Peña quiere transmitir tranquilidad

Luego de agradecer a ambas cámaras del Congreso Nacional por tratar con celeridad estas iniciativas, instó a los congresistas a aprobarlas en la brevedad posible.

Leidy Paola Galeano con cabello largo y suelto, Rocío Vallejo con chaqueta oscura y Johanna Paola Ortega concentrada, rodeadas de documentos.
Diputados opositores iniciaron firma del libelo acusatorio para juicio político contra Santiago Peña.

“Quiero transmitir tranquilidad a nuestros ciudadanos. El sistema financiero es fuerte, cuenta además con instituciones y mecanismos de protección. Asimismo, tengan la seguridad de que quienes resulten responsables de irregularidades deberán responder y ya lo están haciendo ante la justicia sin excepciones”, subrayó el también exaccionista de Ueno Bank.

Lea más: Caso Ueno: Fiscalía se llevó solo documentos de la casa de Miguel Vázquez

Reconoció que el país vive momentos de zozobra y pidió serenidad para poder enfrentar esta situación de la mejor manera. “Queridos compatriotas, en horas difíciles debemos estar unidos. A las instituciones, les pido que sigan trabajando con profesionalismo, transparencia y sentido de responsabilidad pública”, pidió.

Agentes fiscales y policía nacional se constituyeron en la residencia de Miguel Vásquez en el marco de la causa abierta de Ueno Bank
Agentes fiscales y policía nacional se constituyeron en la residencia de Miguel Vásquez en el marco de la causa abierta de Ueno Bank

Acto seguido, solicitó a los diversos sectores políticos dejar de lado las diferencias y poner en prioridad a los ciudadanos afectados por las últimas acciones financieras. “El Paraguay necesita instituciones que den respuestas y protejan los recursos de nuestra gente”, exhortó.

Lea más: Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos

“Eso es lo que estamos haciendo desde el Poder Ejecutivo, para que cada paraguayo afectado tenga una respuesta y se garantice, por sobre todo, la protección de sus ahorros. Muchas gracias”, finalizó Santiago Peña.

Artículos relacionados

Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.
Policiales
Directivos de Ueno Bank se abstienen de declarar ante la Fiscalía
Ver más
Marco Aurelio González, miembro del directorio del BCP
Economía
Ueno Bank: Marco Aurelio González presenta renuncia al BCP
Ver más
Seis policías en uniforme alineados frente a un banco, con chalecos de seguridad y un agente usando un teléfono móvil.
Política
EN VIVO: Diputados trata la ley del Fondo de Garantía para pagar a los ahorristas de Ueno Bank
Ver más
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más

Lo
más leído
del día

01
Economía
Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos
Ver más
02
Economía
Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno
Ver más
03
Policiales
Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos
Ver más
04
Clima
Alerta meteorológica en Paraguay: posibles tormentas fuertes y granizo en 3 departamentos
Ver más
05
Política
Caso Ueno: Diputados inician firma de libelo acusatorio para juicio político contra Peña y Alliana
Ver más

Te puede interesar