IPS tiene US$ 355 millones en Ueno y hoy presentaría nota al BCP para recuperar fondos

Tras más de 24 horas del inicio del “procedimiento de resolución” de Ueno Bank, la gerente financiera del Instituto de Previsión Social (IPS), Gladys Vera, informó que la Dirección Jurídica de la previsional trabajaba en la preparación de una nota dirigida al Banco Central del Paraguay (BCP), con la intención de recuperar los fondos depositados en dicha entidad bancaria.

La funcionaria explicó que todavía no podía precisar cuál sería la figura jurídica que utilizaría la institución para reclamar sus recursos. “Comprendo que el área jurídica está trabajando en una nota a ser presentada el día de hoy al BCP”, dijo.

En cuanto al volumen de recursos comprometidos, Vera señaló que el IPS tiene aproximadamente US$ 355 millones en Ueno, si se consideran tanto los depósitos a plazo como los a la vista.

De ese total, G. 46.000 millones corresponden únicamente a depósitos a la vista. La gerente financiera explicó que ese monto fue disminuyendo progresivamente, debido a que anteriormente había llegado a G. 250.000 millones.

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IPS: fondos en Ueno representan el 9% de su cartera

Sobre el impacto que podría tener la imposibilidad de acceder a esos recursos, Vera sostuvo que la exposición de la previsional en la entidad bancaria representa una parte de su cartera total de inversiones.

“Lo que el IPS tiene invertido en Ueno es apenas el 9% de nuestra cartera de inversión. El IPS tiene invertido en 14 entidades bancarias sus recursos. El IPS cuenta con esa disponibilidad para hacer frente a los pagos”.

La gerente financiera también señaló que el procedimiento de resolución de Ueno Bank dispuesto por el BCP fue una situación “inesperada” para la institución.

Alternativas para garantizar obligaciones

Ante este escenario, indicó que el IPS estaba evaluando las alternativas disponibles para garantizar el cumplimiento de sus obligaciones, entre ellas el pago del aguinaldo y del haber correspondiente a noviembre.

Vera agregó que la Gerencia Financiera está remitiendo toda la documentación relacionada con las inversiones al área jurídica, para que esta determine las medidas que correspondan en el marco del procedimiento de resolución.

IPS defiende los criterios utilizados para invertir en Ueno

En relación con los cuestionamientos sobre las inversiones realizadas en Ueno, Vera sostuvo que el IPS efectuó las colocaciones conforme a los criterios técnicos y al marco jurídico establecido por el Banco Central del Paraguay.

Afirmó que la institución consultó a la Superintendencia de Jubilaciones sobre las dudas relacionadas con los límites legales de inversión y que cuenta con dos notas mediante las cuales realizó esas consultas.

La funcionaria también defendió la modificación del reglamento de asignaciones de fondos realizada antes de diciembre de 2023, que permitió que Ueno Bank participara en las licitaciones del IPS. Según explicó, el cambio respondió a una reestructuración integral de la matriz de riesgos y no tuvo como finalidad beneficiar a una entidad bancaria en particular.

“La reglamentación se modificó antes de diciembre del 2023, donde Ueno pasa a ser banco. En realidad, no fue una modificación, fue una reestructuración total de lo que es nuestra matriz de riesgo bajo otras condiciones aún más estrictas. Después, viene la ley de la Superintendencia que establece nuevos límites por activos, por inversor; entonces, en base a eso vamos ajustando la reglamentación. Es totalmente falso que nosotros hayamos modificado para únicamente favorecer a una entidad bancaria”, dijo.

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Afirma que la matriz de riesgo es más estricta

Vera negó que el IPS haya utilizado una matriz permisiva para seleccionar a las entidades financieras. Por el contrario, afirmó que el nuevo mecanismo incorporó criterios más estrictos, con evaluaciones de solvencia, liquidez y riesgo, además de una ponderación para cada indicador.

En ese sentido, explicó que la previsional utilizaba como referencia la información oficial emitida por el BCP para evaluar a las entidades que participaban en las subastas públicas.

“Con esta reglamentación, muchas entidades bancarias ya no entraban a competir en las subastas públicas. La información que tenemos la tomamos de las entidades oficiales o de los indicadores que el BCP emite para nuestras evaluaciones. No tenemos otra información adicional a la que emite la entidad oficial que regula nuestro mercado financiero”, sostuvo.

La gerente financiera aseguró que, de acuerdo con esos indicadores, Ueno cumplía con las condiciones exigidas para participar en los procesos de colocación de fondos del IPS. “En base a esa información, esta entidad bancaria cumplía con todos los requisitos y la ponderaciones de solvencia y liquidez. En todos los análisis pasaba incluso los puntajes de las ponderaciones para entrar a competir en nuestras subastas públicas”, mencionó.

Vera atribuye las decisiones a evaluaciones técnicas del IPS

Consultada sobre si el BCP era responsable de la colocación de los fondos del IPS en Ueno, Vera aclaró que las asignaciones eran realizadas por el área técnica de la previsional, aunque sobre la base de los datos e indicadores publicados por el organismo regulador.

“(La asignación) lo realiza el área técnica (del IPS) en base a los datos emitidos por el BCP. Incluso, tuvimos varias auditorías, como de Contraloría e internas, en la que no surgieron ningunas observaciones en base a las inversiones realizadas por el IPS. Tal vez, una sugerencia, pero no puntualmente con una observación que salga de las normativas vigentes. Todas nuestras inversiones están en base a documentaciones que cumplen con las normativas legales vigentes. Tenemos a disposición para que eso sea auditado”.

La funcionaria insistió en que los criterios de selección priorizaban la seguridad de los recursos previsionales y que las evaluaciones se realizaban con información oficial.

“Todo lo hicimos en base a indicadores de riesgo, donde realmente la base era la seguridad. La información sí la tomábamos de lo que emite el BCP en forma mensual”, dijo.

IPS justifica reducción del puntaje mínimo para las subastas

Otro de los puntos cuestionados fue el cambio introducido en el capítulo 3 del reglamento de asignaciones de fondos, que estableció una reducción a 60 puntos como mínimo para que las entidades financieras pudieran participar en las subastas públicas. Esta modificación permitió que Ueno pudiera competir por los fondos del IPS.

Al respecto, Vera argumentó que la decisión estuvo relacionada con la necesidad de diversificar la cartera de inversiones y con evaluaciones realizadas por técnicos de la Secretaría del Consejo.

“Algo que también debemos entender es que necesitamos diversificar nuestra cartera. Eso vino en base a la evaluación de unos técnicos del área de Secretaría de Consejo, donde se pudo ver que de cuatro a cinco bancos estaban quedando fuera de la subasta. No es que Ueno quedaba fuera y se bajó la puntuación, sino que de cuatro a cinco bancos estaban quedando fuera. Lo que se hizo fue la oportunidad de poder diversificar esas colocaciones”, sostuvo.

La gerente financiera también apuntó que consta en acta el nombre de los técnicos que emitieron los dictámenes relacionados con las asignaciones de fondos del IPS en Ueno.

Diferencias de interpretación sobre los límites de depósitos

Asimismo, Vera se refirió a los cuestionamientos sobre un supuesto incumplimiento de los límites de depósitos establecidos para las entidades financieras. Explicó que las dudas surgieron a partir de una consulta realizada por uno de los integrantes del Consejo del IPS sobre la clasificación de los bonos financieros y los depósitos a la vista dentro del inciso A de la Ley 7.235, que regula los fondos previsionales y crea la Superintendencia de Jubilaciones y Pensiones.

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Según relató, el IPS tenía una interpretación distinta sobre la clasificación de esos instrumentos financieros. Sin embargo, la Superintendencia de Jubilaciones interpretó que los bonos financieros, los depósitos a la vista y los certificados de depósito de ahorro (CDA) debían estar incluidos dentro del inciso A.

Vera explicó que, a partir de esa interpretación, se determinó que la previsional superaba el límite de riesgo correspondiente.