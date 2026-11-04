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Policiales
04 de noviembre de 2026 - 01:08

Caso Ueno: Fiscalía se llevó solo documentos de la casa de Miguel Vázquez

Dos agentes de policía en uniforme realizan investigaciones nocturnas, rodeados de personas en un ambiente exterior con arbustos y una camioneta blanca.
La comitiva fiscal policial incautó varios documentos tras el allanamiento a la vivienda del CEO de Ueno Bank, Miguel Váquez.

Policías y fiscales hallaron siete vehículos, algunos de alta gama, y documentos en la casa de Miguel Vázquez. No encontraron computadoras ni caja fuerte.

Por ABC Color
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El allanamiento a la vivienda de Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank, dejó pocos elementos para la investigación. Fiscales y policías solo se llevaron documentos. Dejaron en el lugar siete vehículos, algunos de alta gama, bajo guarda fiscal.

Así lo informaron los comisarios José Flores, jefe de Investigación de Hechos Punibles, y Hugo Grance, jefe de Investigaciones. La Policía actuó bajo dirección del Ministerio Público en la casa del barrio La Piedad, de Asunción.

Lea más: Ueno Bank: cae el último directivo y ya son ocho los detenidos

Solo documentos, sin equipos informáticos

Un oficial de policía en uniforme, un hombre con cabello corto y una mujer con bolsa en un ambiente interior.
La comitiva fiscal policial incautó varios documentos tras el allanamiento a la vivienda del CEO de Ueno Bank, Miguel Váquez.

Flores explicó que se hallaron “algunos elementos” que ameritan un nuevo examen. Los materiales fueron trasladados a la sede del Ministerio Público. Se trata de documentos y de las placas de algunos vehículos.

Consultado sobre si se incautaron equipos informáticos, el comisario respondió que no, “solamente documentaciones” que serán analizadas.

Grance fue más categórico. Dijo que no se halló una computadora ni algún elemento electrónico que sirva a la causa. Tampoco se incautaron imágenes de circuito cerrado. Tampoco apareció una caja fuerte, según el jefe de Investigaciones.

Lea más: Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Siete vehículos, algunos de alta gama

Seis autos negros alineados en un elegante ambiente, con plantas tropicales al fondo y dos hombres conversando a la derecha.
Las autoridades retuvieron siete autos de lujo tras el allanamiento a Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank.

En el predio, según Grance, había aproximadamente siete vehículos de distintas marcas, algunos de alta gama. Quedaron a disposición del Ministerio Público, bajo guarda. Los cuidan los representantes legales y el guardia de seguridad presente durante el procedimiento.

Flores precisó que la fiscalía dejó a un encargado como responsable de los rodados. La Policía verificó las placas.

Los jefes policiales no informaron a nombre de quién están registrados los vehículos, ni cuál es su valor.

Lea más: Ciudadanos realizan varias protestas tras proceso de resolución de Ueno Bank

Sin familiares en la casa

Ningún familiar del investigado estaba en el inmueble. Solo se encontraba una persona que prestaba servicio de seguridad privada.

Según Flores, hay trabajo documental pendiente que se realiza junto con el Ministerio Público. Los datos se darán a conocer cuando termine.

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