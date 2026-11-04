Caso Ueno: Fiscalía se llevó solo documentos de la casa de Miguel Vázquez

El allanamiento a la vivienda de Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank, dejó pocos elementos para la investigación. Fiscales y policías solo se llevaron documentos. Dejaron en el lugar siete vehículos, algunos de alta gama, bajo guarda fiscal.

Así lo informaron los comisarios José Flores, jefe de Investigación de Hechos Punibles, y Hugo Grance, jefe de Investigaciones. La Policía actuó bajo dirección del Ministerio Público en la casa del barrio La Piedad, de Asunción.

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Solo documentos, sin equipos informáticos

Flores explicó que se hallaron “algunos elementos” que ameritan un nuevo examen. Los materiales fueron trasladados a la sede del Ministerio Público. Se trata de documentos y de las placas de algunos vehículos.

Consultado sobre si se incautaron equipos informáticos, el comisario respondió que no, “solamente documentaciones” que serán analizadas.

Grance fue más categórico. Dijo que no se halló una computadora ni algún elemento electrónico que sirva a la causa. Tampoco se incautaron imágenes de circuito cerrado. Tampoco apareció una caja fuerte, según el jefe de Investigaciones.

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Siete vehículos, algunos de alta gama

En el predio, según Grance, había aproximadamente siete vehículos de distintas marcas, algunos de alta gama. Quedaron a disposición del Ministerio Público, bajo guarda. Los cuidan los representantes legales y el guardia de seguridad presente durante el procedimiento.

Flores precisó que la fiscalía dejó a un encargado como responsable de los rodados. La Policía verificó las placas.

Los jefes policiales no informaron a nombre de quién están registrados los vehículos, ni cuál es su valor.

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Sin familiares en la casa

Ningún familiar del investigado estaba en el inmueble. Solo se encontraba una persona que prestaba servicio de seguridad privada.

Según Flores, hay trabajo documental pendiente que se realiza junto con el Ministerio Público. Los datos se darán a conocer cuando termine.