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Economía
04 de noviembre de 2026 - 09:55

Ueno Bank: ahorristas se manifiestan frente a la Fiscalía pidiendo la devolución de su dinero

Cinco policías con chalecos negros y gorras resguardan a dos hombres con trajes formales en un ambiente oficial.
Cinco policías custodian a directivos de Ueno en sede de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción, durante su declaración ante la fiscalía.Captura de pantalla

Los ocho directivos de Ueno detenidos ayer fueron trasladados hasta la sede del Ministerio Público para prestar declaración ante el equipo fiscal que lleva adelante la investigación. En el sitio, un grupo de ahorristas que tenía su dinero en ese banco, se manifestó repudiando a los reos, reclamando la devolución de su dinero y apuntando a Santiago Peña por la situación.

Por ABC Color
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“Tenía plata con la que ya contaba. La verdad que es una vergüenza todo lo que hicieron, no tienen cara estos tipos ni para presentarse. Tenía mi plata para pagar facultad, nosotros estamos estudiando, dependemos de eso y ahora no podemos y no sabemos a qué vamos a recurrir. Ojalá que se solucione lo antes posible, es una vergüenza”, lamentó un joven que esperaba en la puerta.

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Es que de la noche a la mañana, estas personas quedaron sin poder disponer de un solo guaraní en sus cuentas. “Increíble es cómo pasó todo tan rápido. A esta gente no le interesa nada. Estamos en Paraguay lastimosamente y esperamos que haya una solución, no sé por qué estos bandidos vienen todos con capucha, tiene que dar la cara alguien”, dijo con frustración el mismo joven a las cámaras de ABC TV.

Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente y otros detenidos, vestidos formalmente, con expresiones tranquilas frente al escudo policial.
Miguel Vázquez, Juan Manuel Gustale, Julio Rey, Mariana Torres, Diana Mongelós, Alejandro Gómez Abente, Diego Fernando Duarte y Miguel Angel Almada, directivos de Ueno Bank detenidos.

“Realmente te da rabia. Es una pena que todas las personas pasen por esta situación ahora mismo. Aparte no nos dejan ingresar tampoco. No nos dejan ingresar porque se arma un quilombo. Esto ya es una vergüenza, es una basura, no tienen respeto por el pueblo paraguayo. Nosotros todo el día nos esforzamos, hay gente que cuenta con eso, gente que ya no trabaja. Hay gente que está faltando en su trabajo”, repudió el joven.

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“Qué se vaya Santiago Peña”

Otro hombre, desbordado por la situación apuntó al exaccionista de Ueno Bank, el Presidente de la República, Santiago Peña. “Que renuncie (Peña), que se vaya a su casa y que pague él también lo que tiene que pagar. Tenemos también una impotencia tremenda a esta hora”, cuestionó.

El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.
El presidente Santiago Peña (c) junto a Miguel Vázquez (der.) y Juan Gustale (izq.), ambos de Ueno.

Los manifestantes también cuestionaron el trato preferencial que recibieron estos ocho detenidos a diferencia de los reos comunes. La Policía Nacional prohibió el ingreso tanto de prensa como de otros ciudadanos a la recepción de la sede fiscal. Una situación que se habría dado por pedido de sus defensores y que habitualmente no suele darse en otros casos.

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