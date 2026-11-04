Ueno Bank: advierten sobre ampliar la garantía de depósitos sin conocer las pérdidas

El economista Jorge Garicoche pide conocer la situación patrimonial de Ueno Bank antes de tratar una ampliación del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD). Tras la decisión del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de la entidad, señala que aún falta información para calcular las posibles pérdidas de los depositantes públicos y privados.

Crisis de ueno: qué debe aclarar el balance

Para Garicoche, el siguiente paso es contar con un balance de exclusión que refleje los valores reales de los activos y pasivos, es decir, los bienes y derechos del banco frente a sus obligaciones. Esa información permitirá dimensionar el problema y evaluar las medidas para proteger a los depositantes.

“Tomar una decisión de ampliar ya el fondo de garantias, es pagar el daño patrimonial sin tener aun el panorama completo”, advirtió.

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¿Cuánto pueden perder el IPS y el Estado por sus depósitos?

El analista no aporta una cifra sobre las posibles pérdidas del Instituto de Previsión Social (IPS) y del Estado por sus depósitos en Ueno Bank. Garicoche condiciona ese cálculo al resultado de la evaluación patrimonial, un criterio que también aplica a los depositantes privados.

“Para cuantificar los costos a los depositantes publicos y privados es importante ver la situación patrimonial final, eso traerá claridad”, expresó.

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Tampoco precisó quién asumiría ese costo ni afirmó que se utilizará dinero público para cubrir las pérdidas.

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Por qué el BCP inició el procedimiento de resolución de ueno

Según el comunicado del BCP del 3 de noviembre de 2026, su Directorio decidió por unanimidad iniciar el procedimiento de resolución de ueno bank.

La medida se adoptó tras constatar que el índice de solvencia de la entidad quedó por debajo del 50% del mínimo requerido, como consecuencia de ajustes a sus estados financieros durante el proceso de regularización.

El BCP informó que la Superintendencia de Bancos dispondrá la designación de interventores para verificar la situación patrimonial del banco. Estos deberán preservar sus activos y ejecutar las acciones previstas en la ley para el desarrollo ordenado del procedimiento.

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Depósitos en ueno: cuál es la garantía que informó el BCP

El comunicado oficial señala que los depósitos tienen una garantía de hasta 75 salarios mínimos mensuales para actividades diversas no especificadas. Según el BCP, ese límite equivale, a la fecha del anuncio, a G. 228.300.000.

La cobertura corresponde a cada depositante en cada entidad financiera. No se aplica por separado a cada cuenta que una misma persona tenga en el banco.

Para los saldos que superen ese límite, el BCP anunció que aplicará los mecanismos previstos en la ley para procurar la mayor protección posible. El comunicado no precisa cuánto se recuperará de esos excedentes.

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¿El BCP actuó tarde ante la crisis de ueno?

Garicoche no concluyó si una actuación más temprana del BCP habría reducido las pérdidas. Ante esa consulta, dijo que la necesidad inmediata de dar tranquilidad a los depositantes. “Hablar con el ‘diario del lunes’ es fácil”, manifestó.

Su planteamiento prioriza conocer el estado real de la entidad para definir las siguientes decisiones.

Riesgo de contagio y confianza en el sistema financiero

Garicoche considera que el sistema financiero sigue sólido y que, en principio, no espera que la crisis de ueno bank afecte a otros bancos. Por ese motivo, pidió cautela y prudencia a los agentes económicos.

Sobre las medidas para recuperar la confianza en el BCP, Garicoche dejó abierta la posibilidad de cambios de personas: “Todos los mecanismos que ayuden a mejorar la credibilidad suma, si esto implica cambiar a las personas habrá que hacerlo”, concluyó.

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