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Economía
04 de noviembre de 2026 - 08:00

Ueno Bank: Club de Ejecutivos pide esclarecer el caso y preservar la confianza financiera

Grupo de ocho policías con chalecos amarillos alineados en un lounge, rodeados de plantas decorativas y asientos metálicos.
Policías posan frente a la sede de The Black Lounge, la sala vip de Ueno Bank en el aeropuerto Silvio Pettirossi de Asunción.José González Mazó

El Club de Ejecutivos del Paraguay se pronunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank. El gremio empresarial pidió que las autoridades actúen con independencia y rigor técnico para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades, sin generar incertidumbre en el sistema financiero.

Por Víctor Ferreira
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El Club de Ejecutivos del Paraguay se pronunció sobre la resolución del Banco Central del Paraguay (BCP) de iniciar el procedimiento de resolución de ueno Bank. El gremio empresarial reclamó que las autoridades actúen con independencia, rigor técnico y apego a la ley para esclarecer los hechos y determinar las responsabilidades correspondientes.

A través de un comunicado difundido este martes 3 de noviembre, el Club de Ejecutivos destacó la importancia de la institucionalidad, la transparencia y la seguridad jurídica como pilares de la estabilidad económica y el desarrollo del país, ante la situación que atraviesa la entidad bancaria.

El pronunciamiento se da luego de que el Directorio del Banco Central resolviera por unanimidad, el 2 de noviembre, iniciar el procedimiento de resolución de ueno Bank, tras constatar una insuficiencia en su índice de solvencia por debajo del 50% del mínimo requerido.

Según explicó el BCP, esta situación se produjo como consecuencia de ajustes realizados a los estados financieros de la entidad durante el proceso de regularización. La medida, enmarcada en la Ley Nº 2334/03, busca atender la situación de manera ordenada, proteger a los depositantes y preservar la estabilidad del sistema financiero.

Lea más: Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

Fotografía de la sede principal del banco Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino
Fotografía de la sede principal del banco Ueno Bank este martes, en Asunción (Paraguay). El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció que comenzó un procedimiento de resolución, que se aplica ante problemas de solvencia, contra Ueno bank, uno de los bancos más populares del país por su estrategia digital y donde han sido invertidos alrededor de 380 millones de dólares del estatal Instituto de Previsión Social (IPS) y los depósitos de unos 32.000 jubilados. EFE/ Juan Pablo Pino

Piden independencia y transparencia

En su pronunciamiento, el Club de Ejecutivos consideró esencial que las autoridades competentes actúen con independencia, rigor técnico y respeto a la legislación vigente.

Asimismo, reclamó que se garantice la protección de los depositantes, el esclarecimiento de los hechos y la determinación de las responsabilidades que correspondan, con pleno respeto al debido proceso.

Lea más: Asoban respalda devolución anticipada a ahorristas y pide prudencia sobre el uso del Fondo de Garantía

El gremio empresarial también hizo hincapié en la necesidad de preservar la confianza y la estabilidad del sistema financiero paraguayo. En ese sentido, pidió evitar generalizaciones que puedan generar incertidumbre innecesaria.

“La confianza no se exige: se construye con transparencia, responsabilidad y hechos”, expresó la organización en el comunicado.

Finalmente, el Club de Ejecutivos reafirmó su compromiso con el fortalecimiento de instituciones sólidas, independientes y creíbles, al considerar que son indispensables para impulsar la inversión, el crecimiento económico y el desarrollo del Paraguay.

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