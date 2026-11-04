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Economía
04 de noviembre de 2026 - 17:14

Ueno Bank: Asoban reporta alta demanda en app por migración de clientes y ratifica estabilidad bancaria

La Asoban elevó un comunicado llevando tranquilidad a la ciudadanía ya que los clientes de bancos de Paraguay señalan demoras y fallas intermitentes en las apps, mientras usuarios de ueno bank buscan abrir cuentas en otras entidades a la espera de poder recuperar sus recursos.

Por ABC Color
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Usuarios de bancos de Paraguay reportan lentitud e intermitencias en las aplicaciones digitales, en un contexto de migración de clientes de ueno bank hacia otras entidades. Muchos clientes acuden a las sucursales para abrir nuevas cuentas, lo que eleva la demanda de atención y de servicios bancarios.

Esta migración y nueva apertura de cuentas en otras entidades bancarias se da a la espera de poder recuperar el dinero tras la disposición del Banco Central del Paraguay (BCP) de pagar hasta G. 10 millones en esta primera etapa de desembolsos.

Al respecto, la Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) elevó un comunicado llevando tranquilidad a la ciduadanía.

Lea más: EN VIVO: Diputados aprobó la ley del Fondo de Garantía para pagar a los ahorristas de Ueno Bank

Sistema bancario paraguayo: Asoban descarta motivos de alarma

El gremio señaló que los rumores de las últimas horas causan incertidumbre entre la ciudadanía y rechazó que reflejen la situación de los bancos.

Según el comunicado, esos comentarios “nada tienen que ver con la realidad del mercado ni con la situación del sistema bancario en su conjunto”.

Asoban sostuvo que las entidades mantienen sus servicios y cumplen sus compromisos con clientes y depositantes.

En esa misma línea se pronunció la presidenta interina del BCP, Liana Caballero quien informó que hay 3.000.000 de personas que están queriendo generar nuevas cuentas y afirmó que el sistema financiero está sólido en el país.

Lea más: Ueno Bank: Fiscalía garantiza que investigará todas las aristas

Bancos atienden la migración de clientes

La Asoban refirió que los bancos trabajan para responder a la gran demanda de personas que llegan desde la entidad actualmente intervenida por el BCP (ueno bank).

El gremio explicó que este proceso busca que los clientes puedan recuperar sus ahorros y continuar con sus actividades con normalidad.

Rumores en redes sociales: consultar fuentes oficiales

Ante la circulación de mensajes sin respaldo, Asoban pidió verificar la información antes de compartirla.

Desde Asoban llamamos a la ciudadanía a informarse a través de fuentes oficiales y a no difundir mensajes sin sustento”, concluyó.

Lea más: Caso Ueno: imputan a exdirectivos por supuesta lesión de confianza y otros delitos

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