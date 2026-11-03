Caso Ueno Bank: allanan la vivienda del detenido Miguel Vázquez

En el marco de las investigaciones penales por el procedimiento de resolución de Ueno Bank, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ejecutaron un importante allanamiento en la residencia particular del empresario Miguel Vázquez, ubicada en en el barrio La Piedad de la capital.

El procedimiento se llevó a cabo horas después de que el propio Vázquez, miembro del directorio de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, se entregara formalmente ante la Policía Nacional tras emitirse una orden de captura en su contra.

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La incursión estuvo encabezada por los agentes fiscales del caso, entre ellos Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, acompañados por peritos de Delitos Económicos y agentes del Departamento de Investigaciones.

Desde las primeras horas del operativo, los intervinientes desplegaron un cordón de seguridad e instalaron cintas perimetrales para restringir el acceso a la propiedad y evitar la proximidad de los medios de comunicación, mientras los efectivos policiales realizaban inspecciones en los alrededores del inmueble para asegurar el perímetro antes de ingresar a la vivienda.

Búsqueda de documentación financiera y soporte digital

Aparentemente, el objetivo central de la incursión radica en ubicar e incautar elementos relevantes para la causa, tales como documentación contable, libros de actas, contratos de inversión y equipos informáticos que permitan reconstruir las maniobras financieras que derivaron a la actual situación de la entidad.

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Las autoridades judiciales confirmaron que se brindarán declaraciones detalladas a la prensa una vez que concluya el allanamiento y se tenga el inventario completo de los objetos incautados.