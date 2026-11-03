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Policiales
03 de noviembre de 2026 - 20:45

Caso Ueno Bank: allanan la vivienda del detenido Miguel Vázquez

Grupo de seis personas con un policía en uniforme, conversando frente a un alto muro con vegetación, en la noche.
Allanamiento fiscal-policial a la residencia de Miguel Vázquez, CEO de Ueno Bank, en el barrio La Piedad de Asunción.

Una comitiva fiscal-policial intervino la residencia del directivo de Ueno Bank e importante empresario tras su entrega ante las autoridades. Buscan documentos y evidencias clave sobre la crisis de solvencia de la entidad, que derivó en su proceso de resolución.

Por ABC Color
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En el marco de las investigaciones penales por el procedimiento de resolución de Ueno Bank, agentes del Ministerio Público y de la Policía Nacional ejecutaron un importante allanamiento en la residencia particular del empresario Miguel Vázquez, ubicada en en el barrio La Piedad de la capital.

El procedimiento se llevó a cabo horas después de que el propio Vázquez, miembro del directorio de Ueno Bank y presidente del Grupo Vázquez, se entregara formalmente ante la Policía Nacional tras emitirse una orden de captura en su contra.

Lea más: Ueno Bank: Miguel Vázquez se entregó a la Policía

La incursión estuvo encabezada por los agentes fiscales del caso, entre ellos Jorge Arce, Yeimy Adle y Silvio Corbeta, acompañados por peritos de Delitos Económicos y agentes del Departamento de Investigaciones.

Hombre de camiseta negra con expresión seria sostiene un objeto, acompañado de otros en un estacionamiento iluminado.
Miguel Vázquez, ceo de Ueno Bank, detenido en Investigaciones de la Policía Nacional

Desde las primeras horas del operativo, los intervinientes desplegaron un cordón de seguridad e instalaron cintas perimetrales para restringir el acceso a la propiedad y evitar la proximidad de los medios de comunicación, mientras los efectivos policiales realizaban inspecciones en los alrededores del inmueble para asegurar el perímetro antes de ingresar a la vivienda.

Búsqueda de documentación financiera y soporte digital

Aparentemente, el objetivo central de la incursión radica en ubicar e incautar elementos relevantes para la causa, tales como documentación contable, libros de actas, contratos de inversión y equipos informáticos que permitan reconstruir las maniobras financieras que derivaron a la actual situación de la entidad.

Lea más: Caso Ueno: conforman equipo fiscal para indagar voluminosa denuncia del BCP

Las autoridades judiciales confirmaron que se brindarán declaraciones detalladas a la prensa una vez que concluya el allanamiento y se tenga el inventario completo de los objetos incautados.

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