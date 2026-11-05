Ueno Bank: cómo cobrar la garantía, cuánto podés recibir y qué bancos están habilitados

La Asociación de Bancos del Paraguay (Asoban) y la Asociación de Bancos, Financieras y Entidades Afines (Abafi) informaron a los ahorristas de Ueno Bank S.A. que, conforme a lo dispuesto por el Banco Central del Paraguay (BCP), a partir de hoy 5 de noviembre se iniciará el pago del anticipo de la garantía del Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

En un comunicado, Asoban dio a conocer las entidades asignadas para la acreditación de pagos a los ahorristas de nuestro gremio son: Banco Atlas, Banco Basa, Banco de la Nación Argentina, Banco Familiar, Banco GNB, Banco Itaú, Bancop, Interfisa Banco, Solar Banco, Sudameris Bank y Zeta Banco.

Por su parte, la Abafi informó que que las estidades habilitadas son: Banco Continental y las financieras: Financiera FIC, Financiera Paraguayo Japonesa, Finlatina de Finanzas y Tu Financiera.

El Banco Nacional de Fomento (BNF) también podrá realizar los pagos.

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Ueno Bank: ¿Cómo y dónde recibirás tu dinero?

A partir del 5 de noviembre, el BCP dispondrá de un sitio de información oficial en su página web (www.bcp.gov.py) , en el cual se podrá consultar la entidad asignada para el cobro del fondo de garantía, así como el cronograma de pagos.

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“Si ya tenés una cuenta en otra entidad financiera, el anticipo se depositará en una de las cuentas del sistema que ya utilices, conforme a los criterios definidos por el Banco Central del Paraguay”.

Asimismo, aclara, que si no tenés otra cuenta, se abrirá una a tu nombre en una entidad del sistema financiero designada por el BCP.

“Las comunicaciones se realizarán a los medios de contacto que hayas registrado en Ueno Bank (número de teléfono o dirección de correo electrónico)”, informó el gremio de bancos.

Ueno Bank: ¿Cuánto recibirás?

El anticipo será de hasta 40 salarios mínimos (equivalente a G. 121.760.000), descontando las deudas vencidas que mantengas con Ueno Bank.

El monto que recibirás es calculado y determinado exclusivamente por el BCP, no por los bancos que realizarán los pagos. Las consultas sobre los montos asignados deberán dirigirse al BCP, que habilitará sus canales oficiales de atención una vez concluido el periodo de pagos.

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¿Cuándo recibirás el dinero?

El proceso de pago comenzará dentro de las primeras 24 horas y se extenderá por un plazo máximo de cinco días hábiles.

Esto significa que no todos los ahorristas recibirán su dinero el primer día. Por eso, recomendamos mantener la calma y aguardar la comunicación oficial con las indicaciones correspondientes.

Asoban: Recomendaciones para facilitar el proceso

Nadie te pedirá datos de cuenta, contraseña ni dinero para abrir la cuenta o como derecho a recibir el fondo de garantía.

“Te recordamos que, una vez que tengas asignado el banco, descargues su aplicación móvil para poder operar y disponer de tus fondos”, explicó Asoban.

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El uso de las aplicaciones móviles de los bancos te permite realizar pagos y transferencias evitando traslados y aglomeraciones innecesarias. Asimismo, tené en cuenta que, debido al importante volumen de operaciones previsto, podrían registrarse demoras puntuales en la atención y en algunos servicios digitales.

Recordamos, además, que la disponibilidad de efectivo está limitada por los valores que puedan ser custodiados en bóvedas y cajeros automáticos, por lo que su reposición requiere procedimientos de seguridad y transporte de valores. Por ello, ante una alta demanda de retiros, podrían producirse demoras temporales en el traslado de efectivo.

Para más información sobre el proceso de pago, podés ingresar al sitio oficial del BCP: https://www.bcp.gov.py/web/institucional/fgd-pagos