Dos máquinas viales del MOPC están averiadas desde hace más de 15 días en un camino rural de Caaguazú

Ante la falta de reparación de las maquinarias, productores del distrito de Caaguazú tuvieron que organizar actividades para recaudar fondos y reparar por cuenta propia los sectores más deteriorados de la vía.

Las maquinarias habían sido trasladadas hasta el lugar para realizar trabajos de mejoramiento del camino, considerado altamente productivo debido a que atraviesa una zona donde se concentra una importante cantidad de productores frutihortícolas, quienes utilizan esta vía para transportar y comercializar sus productos.

Sin embargo, apenas en el primer día de trabajo, ambas motoniveladoras sufrieron desperfectos mecánicos y quedaron fuera de servicio en un predio particular de un vecino de la zona, donde permanecen hasta ahora sin ser reparadas.

Ante la necesidad de contar con un camino transitable, los pobladores y productores organizaron actividades sociales para recaudar dinero y comprar material de rechazo de una cantera. Posteriormente, se unieron para realizar los trabajos de reparación de manera manual, utilizando palas para rellenar los sectores más críticos e intransitables.

El productor de la zona, Valentín Genes, manifestó que hace aproximadamente siete meses habían solicitado al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones (MOPC) la reparación del camino y que, después de mucha insistencia, finalmente enviaron las maquinarias. No obstante, lamentó que estas hayan quedado inutilizadas prácticamente desde el inicio de los trabajos.

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Genes también cuestionó el escaso tiempo de trabajo de los operarios cuando las maquinarias son enviadas a la zona. Según indicó, generalmente trabajan apenas entre tres y cuatro horas por día y posteriormente suspenden las tareas, situación que retrasa considerablemente el mejoramiento de la vía.

El productor pidió a las autoridades del Ministerio de Obras Públicas mayor compromiso con las familias de las comunidades rurales y que se agilice la reparación de las motoniveladoras para retomar los trabajos.

Señaló que cada vez que los pobladores reclaman por el mantenimiento de los caminos, desde la institución argumentan la falta de presupuesto o de disponibilidad de maquinarias para atender los pedidos.

Sobre el punto, intentamos comunicarse con el jefe de Prensa del MOPC, Danny Corgo, pero este no respondió su teléfono celular con terminación 734. En caso de que quiera dar detalles sobre el tema, puede comunicarse con esta redacción.