Sitrande llama a movilización de urgencia en Plaza de Armas para “acompañar” el juicio político a Peña

El Sindicato de Trabajadores de la ANDE (Sitrande) difundió una “Convocatoria de urgencia”, fechada este 5 de noviembre de 2026 y firmada por su secretario general, Adolfo Villalba. El texto llama a “todos los afiliados/as en general a nivel nacional” a una “movilización de urgencia para acompañar el juicio político”.

Según el documento, la concentración será en la Plaza de Armas para la zona capital y metropolitana, mientras que los afiliados del interior deberán movilizarse “frente a sus bases”. El comunicado cierra con las consignas del sindicato: “¡Arriba los que luchan!”, “¡Viva Sitrande!” y “¡La fuerza de la unidad!”.

La convocatoria coincide con la sesión que fijó el presidente de la Cámara de Diputados, Raúl Latorre, para las 10:00 de este jueves. Allí se tratará el libelo acusatorio contra el presidente Santiago Peña, según la Resolución N° 4699, del 4 de noviembre.

El único punto del orden del día es el proyecto de resolución que formula acusación ante el Senado, conforme al artículo 225 de la Constitución. Los proyectos fueron presentados por varios diputados y girados a la Comisión de Asuntos Constitucionales.

Al término de esa sesión, la Resolución N° 4700 convoca a otra para tratar la acusación contra el vicepresidente Pedro Alliana. No tiene hora fija, ya que depende de cuándo concluya la primera.

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El detonante: Ueno Bank

El pedido de juicio político llega en medio de la crisis de Ueno Bank. En la madrugada del martes 3, el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el inicio del procedimiento de resolución de la entidad, dispuesto por unanimidad de su directorio el 2 de noviembre. El motivo fue una insuficiencia en su índice de solvencia, por debajo del 50% del mínimo requerido.

Los depósitos están garantizados hasta 75 salarios mínimos mensuales, unos G. 228.300.000 por depositante y por entidad. Mientras tanto, los fondos en Ueno permanecen congelados, y el BCP tiene hasta 15 días para concluir el balance de exclusión.

El entonces presidente del BCP, Carlos Carvallo, explicó que la medida fue el “desenlace de varios meses de trabajo técnico” iniciado en junio. Ese mes, la Superintendencia de Bancos halló indicios de créditos otorgados por Ueno a empresas vinculadas “al grupo que controla la entidad”.

Carvallo, que presidió Ueno Bank antes de pasar al BCP, renunció posteriormente al cargo.