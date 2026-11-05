Ueno Bank: ADEC exige la renuncia de Santiago Peña y pide que se someta a la Justicia

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) exigió este jueves la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, ante la gravedad de los hechos y cuestionamientos que lo vinculan con la crisis de Ueno Bank.

Además, reclamó que el Mandatario se ponga a disposición de la Justicia para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

“Consideramos que es su responsabilidad renunciar sin demoras, para evitar que el país siga expuesto a mayores traumas, incertidumbre y consecuencias económicas e institucionales”, manifiesta la organización en el comunicado que difundió hoy, jueves, 5 de noviembre.

La ADEC señala que los cuestionamientos contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses, manipulación regulatoria, utilización de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), operaciones crediticias y posibles beneficios patrimoniales indebidos.

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Estos hechos, según la asociación, “comprometen la confianza en las instituciones y generan una profunda preocupación por la estabilidad económica y financiera del Paraguay”.

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Ueno Bank: piden investigar a todos los involucrados

La organización empresarial también considera necesario que el presidente se someta a la Justicia. “Debe ponerse a disposición de la Justicia para que se investiguen a fondo los hechos y se determinen todas las responsabilidades, sin excepciones ni privilegios”, sostiene el pronunciamiento.

En ese sentido, advierte que la investigación no debe limitarse a las personas o entidades directamente vinculadas al caso, sino que debe alcanzar a todos los actores y organismos públicos que pudieron haber intervenido, facilitado o encubierto las operaciones cuestionadas.

El reclamo incluye eventuales modificaciones normativas y decisiones regulatorias que, según la ADEC, pudieron haber favorecido intereses particulares. “El país necesita conocer toda la verdad y garantizar que quienes resulten responsables respondan ante la ley”, agrega.

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“Ninguna autoridad está por encima de la ley”

La ADEC reconoce que pedir la renuncia del mandatario no es una decisión sencilla, pero considera que la gravedad de la situación obliga a plantearlo con claridad.

“Lo que está en juego va mucho más allá que el futuro de un gobierno, sino la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra economía y la confianza en el Paraguay”, enfatiza el comunicado.

Finalmente, la organización empresarial enfatiza que “ninguna autoridad está por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el bien común”.

El pronunciamiento lleva la firma de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Cristianos y está fechado el 5 de noviembre de 2026.