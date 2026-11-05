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Economía
05 de noviembre de 2026 - 11:26

Ueno Bank: ADEC exige la renuncia de Santiago Peña y pide que se someta a la Justicia

El presidente de Paraguay, Santiago Peña.
El presidente de Paraguay, Santiago Peña.Juan Pablo Pino

La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) considera que el presidente Santiago Peña debe dejar el cargo debido a la gravedad de los cuestionamientos que lo vinculan con la crisis de Ueno Bank. También reclama una investigación que alcance a todos los actores y organismos públicos que intervinieron en las operaciones cuestionadas.

Por ABC Color
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La Asociación de Empresarios Cristianos (ADEC) exigió este jueves la renuncia del presidente de la República, Santiago Peña, ante la gravedad de los hechos y cuestionamientos que lo vinculan con la crisis de Ueno Bank.

Además, reclamó que el Mandatario se ponga a disposición de la Justicia para que se investiguen los hechos y se determinen las responsabilidades.

“Consideramos que es su responsabilidad renunciar sin demoras, para evitar que el país siga expuesto a mayores traumas, incertidumbre y consecuencias económicas e institucionales”, manifiesta la organización en el comunicado que difundió hoy, jueves, 5 de noviembre.

La ADEC señala que los cuestionamientos contra Peña incluyen presuntos conflictos de intereses, manipulación regulatoria, utilización de fondos jubilatorios del Instituto de Previsión Social (IPS), operaciones crediticias y posibles beneficios patrimoniales indebidos.

Lea más: Ueno Bank: no habrá correo; el BCP habilitará plataforma de registro y consulta para ahorristas afectados

Estos hechos, según la asociación, “comprometen la confianza en las instituciones y generan una profunda preocupación por la estabilidad económica y financiera del Paraguay”.

Mujeres y hombres sosteniendo carteles con mensajes sobre trabajo y familia, en un entorno de protesta con árboles al fondo.
Empleados del Ueno Bank se manifiestan pidiendo respuestas frente al Banco Central del Paraguay.

Ueno Bank: piden investigar a todos los involucrados

La organización empresarial también considera necesario que el presidente se someta a la Justicia. “Debe ponerse a disposición de la Justicia para que se investiguen a fondo los hechos y se determinen todas las responsabilidades, sin excepciones ni privilegios”, sostiene el pronunciamiento.

En ese sentido, advierte que la investigación no debe limitarse a las personas o entidades directamente vinculadas al caso, sino que debe alcanzar a todos los actores y organismos públicos que pudieron haber intervenido, facilitado o encubierto las operaciones cuestionadas.

El reclamo incluye eventuales modificaciones normativas y decisiones regulatorias que, según la ADEC, pudieron haber favorecido intereses particulares. El país necesita conocer toda la verdad y garantizar que quienes resulten responsables respondan ante la ley”, agrega.

Lea más: Ueno Bank: Senadores anuncian denuncia penal contra Peña y autoridades del BCP

“Ninguna autoridad está por encima de la ley”

La ADEC reconoce que pedir la renuncia del mandatario no es una decisión sencilla, pero considera que la gravedad de la situación obliga a plantearlo con claridad.

“Lo que está en juego va mucho más allá que el futuro de un gobierno, sino la credibilidad de nuestras instituciones, la estabilidad de nuestra economía y la confianza en el Paraguay”, enfatiza el comunicado.

Finalmente, la organización empresarial enfatiza que “ninguna autoridad está por encima de la ley y ningún interés particular puede prevalecer sobre el bien común”.

El pronunciamiento lleva la firma de la Junta Directiva de la Asociación de Empresarios Cristianos y está fechado el 5 de noviembre de 2026.

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