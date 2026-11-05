Ueno Bank: Senadores anuncian denuncia penal contra Peña y autoridades del BCP

Miembros de la oposición en la Cámara Alta del Congreso Nacional anunciaron este jueves que presentarán una denuncia penal contra el presidente Santiago Peña, el ministro de Economía Óscar Lovera, el titular de la Superintendencia de Bancos, directivos del Banco Central del Paraguay (BCP) y de Ueno Bank, y autoridades de varias instituciones del Estado paraguayo, como consecuencia de la crisis generada por el cierre de Ueno esta semana.

El presidente Peña, quien se enfrenta también a la posibilidad de que el Congreso Nacional impulse un juicio político en su contra, será denunciado por enriquecimiento ilícito, tráfico de influencias y administración en beneficio propio, en una ampliación de una denuncia previa hecha por legisladores opositores, explicó hoy el senador opositor Rafael Filizzola (Partido Democrático Progresista).

La ampliación de esa denuncia se produce luego de que el BCP anunciara el pasado martes el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, parte de un grupo empresarial del cual el presidente Peña era accionista hasta el año pasado, tras constatar el deterioro de los índices de solvencia de esa casa bancaria.

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La resolución puso fin a todas las operaciones de Ueno Bank y dejó congelados los ahorros y depósitos de cientos de miles de personas, al igual que grandes volúmenes de fondos públicos que organismos del Estado paraguayo habían depositado en esa entidad.

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Denuncia ampliada

El senador Filizzola indicó que la denuncia ampliada incluye también al ministro de Economía y Finanzas, Óscar Lovera; al expresidente del Banco Central – y expresidente de Ueno Bank – Carlos Carvallo y a los miembros del directorio del BCP Liana Caballero, Miguel Ángel Mora y Marco Aurelio González; el titular de la Superintendencia de Bancos, Holger Insfrán; y autoridades de instituciones del Estado que depositaron fondos en Ueno como el Instituto de Previsión Social o la Administración Nacional de Electricidad, entre otros.

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El senador Filizzola señaló el “crecimiento milagroso” del patrimonio del presidente Peña durante la última década y argumentó que la falta de supervisión adecuada de parte del BCP en cuanto a las operaciones vinculadas a Ueno Bank tuvo como consecuencia la crisis que se está desarrollando.

“Un mecanismo montado para defraudar al Estado”

En el anuncio del procedimiento de resolución de Ueno, el BCP afirmó que ese banco concedió créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial por encima de los límites establecidos, comprometiendo su nivel de solvencia.

“Hubo un trato de privilegio que permitió todo esto, un entramado con Peña a la cabeza, como instrumento Ueno y un montón de empresas vinculadas, con complicidad del BCP”, dijo el legislador opositor.

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“El presidente es la cabeza de un mecanismo montado para defraudar al Estado paraguayo, usar recursos públicos para negocios particulares; un asalto que ha sido perpetrado por una organización criminal conformada por autoridades públicas y personas del sector privado”, subrayó.