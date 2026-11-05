JP Morgan emite observaciones sobre bonos y recomendaciones a clientes ante crisis de Ueno Bank

En un reporte corporativo reciente, la firma financiera internacional JP Morgan advirtió sobre las posibles consecuencias que la crisis de Ueno Bank podría generar en la calificación de los bonos soberanos de Paraguay.

En su informe, titulado “Estrategia de crédito soberano: El Banco recomienda mantener subponderado (UW) ante los vientos en contra del caso Ueno y valuaciones ajustadas”, la entidad tomó la decisión de mantener a Paraguay en la posición de “subponderación” (Underweight / UW) dentro de su EMBIGD (Emerging Markets Bond Index Global Diversified) Model Portfolio.

El EMBIGD es el índice de referencia (benchmark) de bonos soberanos en dólares de mercados emergentes más utilizado globalmente. Asigna a cada país un porcentaje específico de participación en la cartera modelo.

Subponderar (Underweight): Significa que JP Morgan aconseja a los gestores de fondos tener menos bonos de Paraguay de los que indica el índice.

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Trayectoria de calificación estancada

Según el análisis del banco, esta recomendación responde a que las valuaciones del crédito paraguayo ya están ajustadas y su trayectoria de calificación se mantiene estancada, factores que se ven agravados por el viento en contra que representa la resolución del caso Ueno.

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En el citado informe, JP Morgan se hizo eco de la decisión del Banco Central de Paraguay de iniciar el proceso formal de resolución del banco Ueno, tras un deterioro significativo en su posición de solvencia.

El Banco indica que, aunque los riesgos de contagio a nivel del sistema dependerán de la rapidez y transparencia del proceso de resolución, el episodio ha generado ruido político, causando un bajo rendimiento de los activos.

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Escenario macroeconómico constructivo

No obstante, JP Morgan señala que “mantiene su percepción de escenario macroeconómico constructivo”, basado en fundamentos económicos sólidos, mientras observan cómo se desarrolla el proceso.

En el marco de esta crisis que generó la caída de ueno bank, JP Morgan estableció una línea de estrategia de Mercados, que consiste en “mantener sobreponderado los bonos en guaraníes y en dólares, entre tanto se espera a que se asiente el polvo” En cuanto a la estrategia de Crédito Soberano: JP Morgan recomendó mantener infraponderado Paraguay, ya que las valoraciones ajustadas y una trayectoria de calificación estancada ahora se ven agravadas por los vientos en contra de la resolución de Ueno.

En el límite del grado de inversión

Actualmente, las calificaciones de la deuda paraguaya se posicionan en Baa3 / BBB- / BB+, situando al país justo en el umbral del grado de inversión. No obstante, JP Morgan señala que los bonos soberanos han cotizado en línea con los créditos de categoría BBB a lo largo de todo el año, contando con muy poco margen para comprimir sus spreads o márgenes de rendimiento.

La entidad financiera opinó que cotizar como un beta frente a la categoría BBB —a pesar de ubicarse en el límite del grado de inversión— deja espacio para que los niveles del mercado se desvíen de dicha relación y para que el mercado exija un mayor ajuste o rendimiento.

En la práctica, se le trata como parte del universo de grado de inversión, pero sujeto a la volatilidad de su frontera.

Coincidiendo con esta advertencia, agentes financieros locales confirmaron que la prima de riesgo ya registra una tendencia al alza en el mercado.

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Disputa judicial en EE. UU. y apoyo a inversiones

El informe hace alusión a los antecedentes operativos del bono internacional de Ueno, el cual fue operado originalmente por JP Morgan en conjunto con Bank of America. Actualmente, el caso ha derivado en acciones ante la justicia en Estados Unidos a raíz de una pérdida total estimada en 350 millones de dólares.

A pesar de las advertencias crediticias y el litigio en curso, JP Morgan mantiene su apoyo a las inversiones en Paraguay, con especial énfasis en el desarrollo del sector forestal