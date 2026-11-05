Ueno bank: contadores piden a DNIT periodo de excepción de multas e intereses a contribuyentes

Gremios contables de Paraguay han solicitado formalmente a la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) la adopción de un periodo de excepción en la aplicación de multas, contravenciones e intereses impositivos. La medida responde a la crisis generada por la caída y proceso de resolución de ueno bank, la cual impide a miles de contribuyentes acceder a sus fondos depositados para cumplir con sus obligaciones fiscales.

La solicitud adquiere particular urgencia debido a que el calendario de vencimientos tributarios arranca el próximo 7 del corriente mes. Entre los afectados se encuentran empresas, microempresas y personas físicas que actualmente no disponen de sus recursos financieros.

Al respecto, Lilian Torres, representante del Movimiento Resistencia Contable del Paraguay, enfatizó que el país atraviesa por un momento complejo, señalando que la resolución que afecta a la entidad bancaria alcanza a aproximadamente 3.000.000 de ciudadanos.

Lea más: Ueno Bank: el BCP anuncia “procedimiento de resolución”

Asimismo, Torres argumentó que la DNIT cuenta con las facultades legales para establecer estos mecanismos de flexibilización. Remarcó que la institución tiene encomendada la función de administrar, fiscalizar y percibir impuestos, así como ejecutar las directrices tributarias del Ministerio de Economía y Finanzas, emitir interpretaciones administrativas y fijar normas generales para los trámites fiscales. Por ello, los profesionales consideran oportuno disponer de medidas que faciliten el cumplimiento sin costos adicionales ni sanciones para los contribuyentes afectados.

Por su parte, Alba Talavera, del Colegio de Contadores, confirmó que se encuentran en conversaciones con las autoridades de la DNIT para plantear la consideración de este plazo especial ante la imposibilidad de uso de los depósitos.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Asimcopar reporta caída del 35% en las ventas de multitiendas tras la crisis de ueno

Talavera manifestó además su indignación por la situación que hoy deja en zozobra a millones de ciudadanos y sostuvo que debe evaluarse de manera rigurosa la responsabilidad de las empresas que auditaron a la entidad bancaria, actualmente en proceso de resolución, así como a sus firmas vinculadas