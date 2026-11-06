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Economía
06 de noviembre de 2026 - 11:21

Directivos de Ueno Bank en exTacumbú: “No tendrán privilegios”, afirman

Cinco de los seis directivos sobre los que pesa la prisión preventiva, ingresaron oficialmente al Centro Nacional de Prevenidos (CNP), como se conoce ahora al expenal de Tacumbú. Autoridades aseguraron que se adecuarán al régimen penitenciario sin ningún tipo de privilegios ni beneficios.

Por ABC Color
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Cinco de los principales procesados por el vaciamiento del banco Ueno ya ingresaron a las instalaciones del Centro Nacional de Prevenidos o exTacumbú. Los mismos seguían recluidos en la Agrupación Especializada de la Policía Nacional, lindante con el citado reclusorio.

Lea más: Directivos de Ueno Bank detenidos: quién es quién y cuál era el rol de cada uno

El comisario retirado Óscar Pereira, director de establecimientos penitenciarios, explicó que la disposición del juez es que los mismos se mantengan separados, entonces un sexto detenido sobre quien pesa la orden de prisión preventiva, irá al penal de Emboscada luego una evaluación de estructura.

Diego Fernando Duarte, con gafas y camiseta negra con la palabra 'POLICÍA', es sujetado por un agente en uniforme táctico.
Diego Fernando Duarte fue arrestado por agentes de policía durante un operativo relacionado con el caso Ueno Bank.

“El Centro Nacional de Prevenidos es apto para recibir a los procesados. Ellos aún están en condición de procesados. Una vez que el juzgado o la justicia resuelva una condena, ellos van a recibir otro destino. Es decir, el traslado a otra unidad penitenciaria”, subrayó el director.

Lea más: Ueno Bank: estos son los posibles hechos punibles que habrían cometido los directivos detenidos

¿Por qué no fueron los seis allí?

La decisión de no llevar a los seis a este complejo es por una cuestión de infraestructura.”La disposición es que no estén juntos, entonces no podemos tenerlos en el mismo módulo. Tenemos cinco módulos para mantenerlos separados, por lo que al sexto ya tenemos que enviarlo a Emboscada”, indicó Pereira.

Hombre con barba y chaleco oscuro caminando mientras es seguido por fotógrafos en un ambiente iluminado.
Miguel Vázquez, exCEO de Ueno Bank, ingresando a Tacumbú.

Agregó que en esos módulos o pabellones se encuentran otros reos pero que las celdas para estos cinco exdirectivos van a ser individuales. “Son celdas recientemente inauguradas. Justamente hace un mes y algo vino el presidente de la República a inaugurarlas. Son celdas con tres camas de cemento para alojar hasta tres personas. Cuentan con colchón, almohada y manta. El sanitario es compartido, no tendrán sanitarios privados”, comentó el comisario Pereira sobre los amenities del lugar.

Lea más: Ueno Bank: llegan con grúas por los autos de lujo de Miguel Vázquez

“No tendrán privilegios”

El director de Establecimientos Penitenciarios del Ministerio de Justicia aseguró que estos cinco carcelarios se adecuarán al régimen penal vigente. Es decir, horario de visita, horario de alimentación, horario de descanso y otras disposiciones. “Todos ellos están adecuados al régimen penitenciario en las condiciones actuales. No tendrán privilegios”, finalizó Óscar Pereira

Alejandro Gómez Abente en camiseta azul y chaleco negro, con expresión seria, rodeado por personal de seguridad en ambiente de control.
Alejandro Gómez Abente fue detenido durante un control de seguridad en un recinto gubernamental.

¿Quienes son los 5 exdirectivos presos en el exTacumbú?

En la resolución 4917 con fecha del jueves 5 de noviembre del 2026, firmada por Oscar Pereira, se autoriza a los responsables de la cárcel exTacumbú a recibir a los siguientes procesados del escándalo derivado del vaciamiento de Ueno Bank:

  • Federico Miguel Vázquez Villasanti, ex CEO y exvicepresidente 1°.
  • Juan Manuel Gustale Caroni, expresidente.
  • Julio Daniel Rey Fernández, ex vicepresidente 2°.
  • Alejandro Gómez Abente, exdirector.
  • Diego Fernando Duarte Schussmuller, exdirector.

Lea más: Video: Fiscalía intervino las oficinas de ITTI por la trama de Ueno Bank

En tanto que Miguel Ángel Almada, vinculado a Ueno Seguros y que figuraba como síndico titular de Ueno Bank, guardará reclusión en Emboscada.

Miguel Angel Almada en camisa blanca, junto a un oficial con uniforme negro de la Policía Nacional en entorno formal.
Miguel Angel Almada guardará reclusión en Emboscada.

Las mujeres tienen prisión domiciliaria

Las otras dos directoras detenidas y procesadas por el mismo caso, Diana Leticia Mongelós González y Mariana Isabel Torres Rubiani, quienes estuvieron inicialmente recluidas en el Departamento Judicial de Mujeres de la Policía Nacional, fueron beneficiadas con la prisión domiciliaria con el uso de la tobillera electrónica.

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