¿Qué dice el “informe Rivarola” sobre Ueno Bank?

La filtración de un supuesto conflicto de criterios técnicos dentro del Banco Central del Paraguay (BCP) ha expuesto que las alertas sobre los balances de Ueno Bank S.A. no solo se discutían entre referentes bancarios y analistas económicos privados, sino que se encontraban formalmente documentadas por los propios órganos de control del Estado.

El proyecto de resolución de pedido de informe, promovido en la Cámara de Senadores por los legisladores Basilio Núñez, Natalicio Chase y Antonio Barrios, de la bancada de Honor Colorado, ha dejado al descubierto un documento clave, del cual solo se hablaba de manera extraoficial en el sector financiero: un memorando técnico que habría encendido las alarmas de la Superintendencia de Bancos mucho antes de que el debate legislativo tomara estado público.

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¿Quién es Fernando Rivarola?

Fernando Rivarola es un profesional de perfil eminentemente técnico, cuya trayectoria estuvo ligada de forma directa a la supervisión regulatoria del sistema financiero paraguayo.

Según su hoja de vida, de acceso público al ser un funcionario del Estado, indica que hasta mediados de 2026, Rivarola se desempeñó en una de las posiciones más sensibles de la banca matriz: la Gerencia de Supervisión de la Superintendencia de Bancos del BCP.

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Poco antes de la formalización del pedido de informes en el Senado, mediante el Decreto N.º 6329 del 6 de julio de 2026, el Poder Ejecutivo dispuso el traslado de Rivarola fuera de las oficinas de control del BCP, y lo designaron miembro titular del Directorio de la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD).

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Sin embargo, de acuerdo con los datos que ahora salen a la luz, en el BCP quedó asentada una advertencia formal de Rivarola sobre el caso de la entidad vinculada al Grupo Vázquez.

Las advertencias de Rivarola

El listado de preguntas elaborado por la Cámara de Senadores dedica un apartado exclusivo —la Sección E, titulada “Trazabilidad interna de las advertencias”— para desenterrar el contenido y el trámite de este informe técnico, abarcando de forma taxativa desde la pregunta 21 hasta la 26.

Punto 21: El Congreso exige al BCP confirmar si la Superintendencia de Bancos recibió o no un memorando fechado en julio de 2026 , suscrito por el entonces Gerente de Supervisión, Fernando Rivarola , referido específicamente a las operaciones de ueno bank S.A. Los senadores incluso ordenan que se identifique el número de registro de mesa de entrada de dicho documento.

Punto 22: Los proyectistas solicitan que el regulador detalle qué trámite oficial y administrativo se le dio a la advertencia del técnico y qué respuesta formal por escrito se le remitió al autor, especificando las fechas de cada actuación.

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Punto 23: La resolución consulta si este memorando fue puesto a disposición del Directorio del BCP para su análisis y exige que se remitan las actas, resoluciones o constancias escritas que certifiquen si los directores Caballero, Mora, González y Marín evaluaron las advertencias de Rivarola.

Punto 24: Aquí se pregunta directamente si existió una divergencia o disenso de criterio técnico entre las conclusiones de la Gerencia de Supervisión de Rivarola y la decisión final adoptada por la Superintendencia de Bancos dirigida por Holger Insfrán, ordenando remitir los documentos de cómo se registró dicha discrepancia.

Punto 25: El documento del Congreso indaga si el BCP posee un protocolo formalizado y escrito que permita a su personal técnico registrar de forma segura y documentada el disenso técnico frente a decisiones de sus superiores sin temor a represalias o remociones corporativas.

Punto 26: Los legisladores exigen un desglose analítico de todas las rotaciones, renuncias, traslados y designaciones externas ocurridas en la Gerencia de Supervisión y en el equipo específico de inspectores asignados a fiscalizar a ueno bank S.A. entre enero de 2025 y la fecha de la resolución.

Adicionalmente, el documento legislativo interroga en su Punto 27 si el Superintendente o algún miembro de la cúpula de la banca matriz intervino activamente en la gestión o propuesta del Decreto N.º 6329 que derivó en la designación de Rivarola en la AFD.

¿Los legisladores sospechan que el traslado fue un intento de apartarlo de la mesa de control justo cuando finalizaba sus informes sobre el banco de los exsocios presidenciales?. Nuestro diario quiso hacer esta consulta a Fernando Rivarola, pero no hemos podido acceder a una entrevista, ya que el funcionario se escudó en el secreto bancario.

“Por disposición del Articulo 6to de la Ley 489/95, Carta Organica del BCP, estoy obligado a resguardar el secreto bancario. Por lo que no puedo emitir comentarios ni opiniones, mucho menos compartir información, de ningún indole respecto a información que guarde relación con mis labores en el BCP”, afirmó vía WhatsApp.

Silencio absoluto en el BCP

Ante la inminencia del tratamiento de este pedido de informe en el pleno del Senado, nuestro diario volvió a formular consultas específicas a las máximas autoridades del Banco Central del Paraguay (BCP) para conocer si se daría trámite a la remisión de este memorando interno.

Sin embargo, al igual que ante cuestionarios previos sobre las cuentas extraordinarias de sistemas informáticos, fideicomisos y operaciones de resultados cruzados con vinculadas de Ueno, al cierre de esta edición, las autoridades de la banca matriz no han respondido.

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El presidente del BCP, Carlos Carvallo, y el superintendente de Bancos, Holger Insfrán, han optado por no responder. Días atrás, desde la banca matriz se excusaron en el deber de “secreto bancario” del Artículo 6° de su Carta Orgánica.

No obsante, el plazo constitucional de 15 días tras la aprobación legislativa obligará al regulador a que, finalmente, el informe Rivarola deba ser desarchivado y remitido al Congreso Nacional. Este diario, sin embargo, no ha tenido acceso a dicho documento.