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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 14:29

Caso Ueno: juez bloquea bienes de otras empresas vinculadas al Grupo Vázquez

Agentes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes de Ueno Bank. EFE/ Juan Pablo Pino
Agentes de la Policía Nacional de Paraguay custodian el acceso a una de las sedes de Ueno Bank. EFE/ Juan Pablo Pino Juan Pablo Pino

El Juzgado a cargo del caso Ueno Bank aplicó el cerrojo a los bienes y cuentas bancarias que están a nombre de otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez, liderado por el ahora encarcelado Miguel Vázquez, CEO de la entidad bancaria cerrada. Anteriormente la Justicia ya había dictado medidas cautelares sobre los bienes de otras 7 empresas.

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El juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia, encargado de la causa penal abierta por el escándalo financiero de Ueno Bank, decretó la inhibición general de vender y gravar bienes, respecto a otras 10 empresas vinculadas al Grupo Vázquez.

Además, el magistrado decretó la prohibición de innovar, mediante la inmovilización preventiva de las cuentas bancarias y financieras que pudieran existir a nombre de las 10 personas jurídicas individualizadas, con carácter provisional y sujeto a control judicial de proporcionalidad.

Lea más: Exdirectivos de Ueno Bank ya están en la ex-Tacumbú

Las empresas afectadas por el bloqueo de bienes y cuentas bancarias son:

1 - ITTI SAECA

2 - Grupo Vázquez SAE

3 - REDISA

4 - Red Digital de Procesamiento (REDIPRO SA)

5 - Servicios de Asistencia Tecnológica al Comercio SA (SATEC SA)

6 - HD Invest EAS

7 - Technoma SAECA

8 - La Tropa Fletes EAS

9 - Factopar SA

10 - Kasas Propiedades SAE

Pedido de fiscales a cargo de la trama Ueno Bank

Las medidas cautelares fueron solicitadas por los fiscales de Delitos Económicos y Anticorrupción Francisco Cabrera, Yeimy Adle, Silvio Corbeta y Jorge Arce, en el marco de la investigación seguida por presuntas operaciones financieras irregulares relacionadas con Ueno Bank SA.

Lea más: Ueno Bank: RUN identifica 47 propiedades vinculadas al banco

El equipo fiscal argumentó que durante los años 2025 y 2026, la entidad bancaria habría otorgado préstamos y sobregiros a sociedades vinculadas o relacionadas por montos elevados, con evaluaciones crediticias deficientes y garantías insuficientes.

Audiencia de imposición de medida a ex directivos de Ueno Bank en el 2do Piso-sala 1-torre Norte
Rodrigo Enmanuel Estigarribia Benítez Juzgado Penal especializado en Delitos Económicos del 2° turno.

Los agentes del Ministerio Público agregaron que una parte de esos fondos habría sido transferida a las empresas ITTI SAECA, REDISA, REDIPRO, VINANZAS SA y Grupo Vázquez SAE, entre otras sociedades, para cubrir obligaciones y financiar operaciones distintas de los destinos declarados.

Multimillonarios préstamos de Ueno Bank a firmas vinculadas

Puntualmente, los fiscales encargados del caso sostiene que la firma VINANZAS SA habría adquirido al contado una cartera crediticia de Ueno Bank SA por US$ 74.418.418,12, pese a no contar con fondos propios suficientes.

Según la trazabilidad expuesta por la fiscalía, el precio se habría integrado indirectamente mediante créditos concedidos por el propio banco a otras empresas.

Lea más: Caso Ueno Bank: ordenan embargo a directivos y empresas accionistas

Menciona también préstamos a SATEC SA por US$ 20.000.000; a HD Invest E.A.S. por US$ 35.000.000 y G. 36.900.000.000; a Technoma SAECA y La Tropa Fletes EAS por US$ 10.000.000 cada una; y a Factopar SA por US$ 6.841.000.

Seis hombres con expresiones serias, algunos de pie y otros en el suelo, mientras un policía les coloca esposas en un ambiente de ladrillos expuestos.
De izquierda a derecha: Diego Fernando Duarte, Alejandro Gómez Abente, Julio Daniel Rey Fernández, Federico Miguel Vázquez Villasanti y Juan Manuel Gustale Cardoni, ex directivos de Ueno Bank presos en el Centro Nacional de Prevenidos (ex-Tacumbú).

“Parte de estos fondos habría transitado por operaciones de compraventa de cartera y adquisición de bonos emitidos por sociedades del grupo, hasta llegar a VINANZAS SA”, resaltó el Ministerio Público en su pedido al juzgado de Garantías.

Otras empresas con bloqueo de bienes

A pedido del Ministerio Público el juez de Garantías Especializado en Delitos Económicos Rodrigo Estigarribia ya había bloqueado los bienes y cuentas bancarias de los 27 procesados por el caso Ueno Bank, así como las siguientes empresas ligadas al Grupo Vázquez:

  • Mowi SA
  • Grupo Hendy SA
  • Grupo M SA
  • Tuiu SA
  • Franede SA
  • Aime SA
  • Vinanzas SA

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