Investigación a Santiago Peña: Fiscalía se constituye en el Banco Central del Paraguay

Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), encabezan un procedimiento de constitución en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP), en Asunción.

La diligencia fiscal se lleva a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia formulada contra el presidente de la República, Santiago Peña.

Según informaron fuentes judiciales, la presencia de la representación ministerial en la entidad bancaria matriz responde a la necesidad de colectar elementos de convicción, revisar registros institucionales y asegurar documentación relevante que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos indagados.

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El procedimiento se encuentra en pleno desarrollo y es supervisado por los representantes del Ministerio Público, quienes prevén remitir las actas e informes recabados al cuaderno de investigación fiscal para definir las siguientes etapas procesales.