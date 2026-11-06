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Nacionales
06 de noviembre de 2026 - 12:06

Investigación a Santiago Peña: Fiscalía se constituye en el Banco Central del Paraguay

Cinco personas sentadas alrededor de una mesa, en una sala de reuniones. Mujeres con blusas claras y hombres en trajes oscuros, todos concentrados.
Constitución de los fiscales Silvia González y Christian Benítez, quienes investigan a Santiago Peña, en el Banco Central del Paraguay.Gentileza Fiscalía

Agentes de la Unidad de Delitos Económicos y Anticorrupción se constituyeron en la sede del BCP para recabar documentación clave vinculada a las causas abiertas contra el renunciante presidente de la República, Santiago Peña.

Por ABC Color
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Los fiscales Christian Benítez y Silvia González Vester, pertenecientes a la Unidad Especializada de Delitos Económicos y Anticorrupción (UDEA), encabezan un procedimiento de constitución en la sede del Banco Central del Paraguay (BCP), en Asunción.

La diligencia fiscal se lleva a cabo en el marco de la investigación abierta tras la denuncia formulada contra el presidente de la República, Santiago Peña.

Según informaron fuentes judiciales, la presencia de la representación ministerial en la entidad bancaria matriz responde a la necesidad de colectar elementos de convicción, revisar registros institucionales y asegurar documentación relevante que permita avanzar en el esclarecimiento de los hechos indagados.

Lea más: Esposa de Carvallo facturó millones al Grupo Vázquez

El procedimiento se encuentra en pleno desarrollo y es supervisado por los representantes del Ministerio Público, quienes prevén remitir las actas e informes recabados al cuaderno de investigación fiscal para definir las siguientes etapas procesales.

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