Director de Yacyretá, cercano a Alliana, es accionista de Ueno Bank y autorizó colocar allí US$ 10 millones del fondo jubilatorio

El nombre de Luis Federico Benítez Cuevas, con CI 1.966.130, aparece en el puesto 28 de la nómina de 235 accionistas que Ueno Bank remitió a la Superintendencia de Valores (SIV) el 12 de octubre de 2026, mediante la Nota SG N.° 377/2026. La composición está calculada al 8 de octubre y le asigna 558 acciones preferidas clase A, equivalentes a G. 558.000.000.

La tenencia es minoritaria: representa el 0,03% del capital y el 0,00% de los votos. El control está en otro lado, ya que U Paraguay S.A. concentra el 93,10% del capital y el 98,70% de los votos. Pero el tamaño de la participación no es el punto. Lo que importa es quién es el accionista y qué firmó.

El documento tiene además un límite que conviene dejar claro: es una foto al 8 de octubre de 2026 y no indica desde cuándo Benítez Cuevas es accionista del banco. Ese dato es determinante para saber si ya tenía acciones cuando se aprobó la inversión de la EBY en esa entidad.

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Los US$ 10 millones del fondo jubilatorio

El 4 de noviembre, un día después de que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunciara el procedimiento de resolución de Ueno por una insuficiencia en su índice de solvencia, la EBY emitió un comunicado que dirigió a los adherentes del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores. Lo firmaron Benítez Cuevas y el jefe financiero paraguayo, Federico Vergara Agüero, quienes figuran allí “en su condición de autorizantes” de las inversiones.

Según ese texto, el 16 de octubre de 2025 el coordinador del Comité de Administración y Control del Sistema planteó su preocupación porque el 36,56% del patrimonio no tenía colocación financiera. Tras analizar varias propuestas, el comunicado sostiene que la de Valores Casa de Bolsa S.A., en certificados de depósito de ahorro (CDA) de Ueno Bank, cumplía con la calificación requerida, con un plazo de 18 meses y con la mejor tasa frente a las demás alternativas: 6,90% anual.

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Por eso, en noviembre de 2025, se instruyó al Banco Continental, fiduciario del fondo, a colocar dos CDA: uno por US$ 8.500.000 y otro por US$ 1.500.000, ambos con vencimiento el 24 de mayo de 2027.

Esa tasa superaba a las de los CDA que el fondo tenía en Continental (6,1%) y Sudameris (5,85%) según el reporte financiero del Comité al 30 de junio de 2025, el último al que accedió ABC. Los US$ 10 millones equivalen a casi el 31% del patrimonio que el fondo reportaba en ese informe: US$ 32,27 millones.

El comunicado indica además que el Comité de Inversiones fue conformado por la Resolución DEP N.° 448/24.

Al 30 de junio de 2025, el Sistema tenía 644 adherentes activos y 384 jubilados y pensionados. En esa fecha, la EBY registraba US$ 8.755.000 de aportes pendientes al fondo correspondientes a los ejercicios 2023 a 2025.

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El choque de intereses

El resultado es que quien firmó como autorizante la colocación de US$ 10 millones en CDA de Ueno aparece, al mismo tiempo, como accionista de ese banco. Ni el comunicado ni las notas internas de la EBY a las que accedió ABC mencionan esa participación. Tampoco consta en ellas que Benítez Cuevas se haya inhibido o declarado su condición de socio.

El comunicado sostiene que se actuó “en todo momento en el marco de las disposiciones legales y reglamentarias” y que cuando se hicieron las inversiones “no existía ninguna información pública que ponga en duda la solvencia” del emisor. Lo que el texto no dice es que uno de los dos autorizantes figura entre los accionistas de la entidad emisora.

¿Benítez Cuevas declaró esa participación accionaria ante el Comité? ¿El director paraguayo de Yacyretá intervino en una decisión que beneficiaba al banco del que es socio?

ABC intentó comunicarse hoy a través de Whatsapp con Luis Benítez Cuevas para conocer su versión sobre su participación accionaria en Ueno Bank y su rol en la colocación de los fondos, pero no obtuvo respuesta hasta el momento de esta publicación.

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El director cercano a Alliana

Benítez Cuevas no es un funcionario cualquiera en la binacional. Renunció a su banca de diputado por Ñeembucú para asumir como director paraguayo de Yacyretá al inicio del gobierno de Santiago Peña. Ese movimiento permitió que Fabiana Souto de Alliana, esposa del entonces vicepresidente Pedro Alliana, y actual mandatario, ocupar el escaño como suplente.

También es el funcionario mejor pagado de la entidad. Según la planilla de marzo de 2026 que ABC publicó en abril, sumó G. 136.969.485 en el mes, más de tres veces el salario del presidente de la República (G. 37.908.800). De ese total, unos G. 54,3 millones fueron bonificaciones.

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Información a media voz

La nota con que Vergara remitió el comunicado al coordinador del Complemento Jubilatorio, Guillermo Miranda, pide que sea difundido “únicamente por los canales privados de comunicación habitual” con adherentes, jubilados y derechohabientes. Esto ocurre en una entidad que desde la Circular SGP N.° 03/2026, del 10 de febrero, impone la autorización previa de Comunicación Social para hablar con la prensa.

Vergara aclara además que el comunicado “no implica una aceptación de los términos” del Memorándum N.° 086/2026, sin precisar cuáles. Allí, el 3 de noviembre, Miranda había pedido a Benítez Cuevas conocer las condiciones de colocación en Ueno (monto, moneda y plazo).

También había pedido en un comunicado que recordara que, según el artículo 28 del Reglamento, los fondos del Sistema están a cargo de la EBY. Y que, según el artículo 23, la EBY garantiza su contribución si los aportes de trabajadores y beneficiarios no alcanzan para pagar los complementos y se consumió la reserva transitoria.

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El comunicado final garantiza “plenamente la disponibilidad de recursos” para pagar haberes, pero no cita esos artículos.

La Jefatura Financiera propuso reuniones informativas el 5 de noviembre en Asunción, el 6 en Encarnación y el 9 en Ayolas (esta última sin hora ni lugar confirmados), pero de ellas la prensa no tuvo mayor información.

La EBY asegura que “impulsará todas las acciones legales” para recuperar los fondos de Ueno y que el Sistema tiene otras inversiones en Sudameris, Continental, fondos mutuos de Avalon Casa de Bolsa y Bonos del Tesoro del MEF, aunque el comunicado no informa montos.

Cabe destacar que ABC consultó a la directora de Comunicación Social, Nancy Espínola, el 3 de noviembre último, cuánto dinero de la EBY y de la Caja de Jubilaciones estaba en Ueno Bank y qué haría la entidad ante la intervención de dicha institución. Contestó con un seco “pregunto”, pero posteriormente no hubo más retorno. Al día siguiente se le insistió por una respuesta, pero ya no respondió.