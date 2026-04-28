En Yacyretá el festín de sobresueldos persiste hace años, en beneficio de los “correligionarios”

El director paraguayo de la entidad binacional, Lic. Luis Federico Benítez Cuevas, se posiciona en la cima de la pirámide de los salarios altos con un ingreso mensual total, solo en marzo, de G. 136.969.485, revelada por una investigación periodística de Última Hora. Fue candidato a gobernador de Itapúa y es uno de los principales dirigentes cartistas de la zona.

Para dimensionar la magnitud del despilfarro, esta cifra es casi tres veces superior a los G. 37.908.800 que percibe el presidente de la República, Santiago Peña.

Las bonificaciones a funcionarios de Yacyretá el mes pasado (fuera de sus millonarios salarios) totalizan G. 4.305 millones, es decir más de US$ 684.000. Estas bonificaciones son compensaciones que la entidad otorga a sus funcionarios en concepto de antigüedad, título universitario, zonificación, desarraigo, ayuda escolar y horas extras.

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Ejemplificando con el caso del Lic. Benítez Cuevas, se observa que, a su salario base, de más de G.71.857.990, le añaden G. 54.303.995 en concepto de bonificaciones y otros G. 10.807.500 como viáticos. Es decir, solo sus “extras” ya superan con creces el sueldo del jefe de Estado.

Un dato no menor es que el Lic. Benítez Cuevas renunció a su banca en la Cámara de Diputados para -con esta maniobra- permitir que ingrese en su lugar Fabiana María Souto de Alliana, la esposa del vicepresidente de la República, Pedro Alliana, quien es presidenciable del oficialismo para el 2028.

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Este esquema se replica en el Consejo de Administración, instancia en la cada miembro cobra un total de G. 112.959.720, sumando bonificaciones de casi 50 millones de guaraníes.

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Las “Vacas Sagradas” en la EBY, el búnker de la ANR

La investigación no solo expuso montos, sino que desnuda nombres y apellidos a quienes hoy ocupan estos puestos estratégicos, confirmando que la EBY funciona como una agencia de empleo de lujo para la alta dirigencia del Partido Colorado.

Fernando Ayala González : Miembro de la Junta de Gobierno de la ANR y protesorero del partido, percibe G. 112.959.720 como consejero.

Germán Gneiting: Consejero, también miembro titular de la Junta de Gobierno de la ANR. Fue intendente de Carmen del Paraná, en Itapúa, y es un importante dirigente colorado cartista de la zona.

Miguel María Olmedo Leites: Otro integrante del Consejo con ingresos de G. 112.959.720, designado por Pedro Alliana luego que Santiago Peña lo destituyera del Ministerio de Salud.

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Martín Arévalo : Exsenador y exconcejal, quien además de cobrar G. 112.959.720, participa activamente en campañas proselitistas oficialistas en la capital.

Michel Flores: Consejero, fue intendente colorado del Municipio de Villa Florida, Misiones, en el periodo 2013-2015, presidente de la seccional colorada de Villa Florida hasta el 2020. Veterinario y excandidato a diputado suplente por Misiones. Tiene antecedentes de violencia contra una mujer. G. 112.959.720.

Wildo Almirón : Apoderado general de la ANR y asesor jurídico en la EBY, con ingresos totales de G. 74.944.339.

Ronnie Javier Ayala López: Jefe del Departamento Técnico, quien según la planilla de marzo de este año cobró una bonificación de G. 42.421.123, además de su sueldo básico de G. 39.003.180, con lo que totalizó una remuneración de G. 81.424.303. Fue delegado distrital y apoderado departamental del movimiento Honor Colorado en el Departamento de Misiones en las elecciones generales del año 2018.

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Marco Vinicio Caballero Giret: Secretario paraguayo del Comité Ejecutivo de la EBY y síndico titular de la ANR. Cobra una bonificación de G. 38.418.104, más su salario fijo mensual de G. 39.003.180 y viáticos por G. 7.084.000, totalizando en marzo G. 84.505.284.

Carlos Norberto Yorg Mongelós: Gerente del proyecto Aña Cuá en el lado paraguayo, alcanza en bonificaciones el monto de G. 39.832.475, que sumado a su sueldo básico de G. 39.003.180, cobró en marzo último un total de G. 78.835.655.

Federico “Tito” Rafael Vergara Agüero: Jefe paraguayo del Departamento Financiero de la EBY, percibe en concepto de bonificaciones un total de G. 38.272.204, además de su sueldo básico de G. 39.003.180 y viáticos por G. 10.807.500, con los que a cobró marzo la suma de G. 88.082.884. Es convencional colorado de Itapúa y presidió la convención colorada del 2020.

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Ronald Simón Galaverna Ferrari: Jefe paraguayo del Departamento de Obras Complementarias de la EBY, sobrino del ex senador Juan Carlos Galaverna. Cobró bonificaciones por G. 36.565.646, además de su salario fijo mensual de G. 39.003.180. En total, G. 75.568.826.

Susana Elizabeth Giménez de Enciso: Gerente paraguaya del Proyecto de Terminación de Yacyretá (PTY). Percibió en bonificaciones G. 36.025.469, sumado a su sueldo de G. 39.003.180, y en total unos G. 75.028.649.

Ramón Daniel Solís Maciel: Jefe del Departamento Administrativo, fue administrador de la ANR. Cobra en bonificaciones G. 35.830.109 y en sueldo básico G. 39.003.180, con lo que totaliza G. 74.833.289.

Este panorama es el que genera la indignación de legisladores, como el diputado Raúl Benítez, quien sentenció: “Itaipú y Yacyretá deben ser fuente de energía para el futuro, pero nosotros estamos gastando en hurreros”.

La ley del silencio vs. el derecho a la información

El blindaje en Yacyretá no es solo financiero, sino también informativo. Este año, la entidad perfeccionó un sistema de “bozal administrativo” mediante la circular SGP Nº 03/2026, que prohíbe a técnicos y empleados hablar con la prensa o difundir documentos sin autorización.

Para apuntalar este muro, la EBY cuenta con una Asesoría de Comunicación Social cuyos jefes, como Carlos Eduardo Bado Fretes y Nancy Espínola, perciben salarios “VIP”, que superan los G. 39 millones mensuales.

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“Los responsables de comunicación perciben sumas astronómicas para filtrar —o negar— información pública”, señala una de las críticas más fuertes a la gestión de Luis Benítez, quien se ha llamado a silencio ante los pedidos de explicación sobre estos criterios de transparencia.

Un cáncer administrativo que no cede

La historia de los salarios fuera de control en las binacionales es cíclica. Archivos de ABC Color de 2021 ya advertían que 624 funcionarios ganaban más que el Presidente en ese entonces (bajo el mandato de Mario Abdo Benítez).

Aunque en 2020 aplicaron recortes temporales por la pandemia del COVID-19, cuando los funcionarios aportaron voluntariamente la diferencia salarial al Ministerio de Salud, estas medidas fueron apenas un parche temporal.

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Hoy, la “Ley Godoy” (6622/20), que prohíbe que cualquier funcionario gane más que el mandatario, sigue siendo letra muerta en la entidad binacional.“Se hace una ley para darles a los organismos internacionales la idea de que acá estamos haciendo un Estado extraordinariamente moderno, pero en la práctica es la vieja práctica clientelar”, señaló la senadora Esperanza Martínez.

Promesas de austeridad para la fachada

Desde el departamento financiero de la EBY, encabezado por Federico “Tito” Vergara, se intentó proyectar una imagen de ordenamiento. Vergara anunció en febrero del año pasado, un plan para reducir el gasto salarial entre un 30% y 40% en cinco años con jubilaciones y el recorte de horas extras.

Sin embargo, él mismo admitía las dificultades: “Muchas veces la gente critica los altos salarios, pero esto no es una decisión administrativa simple. Los contratos colectivos y derechos adquiridos complican cualquier intento de reducción”, decía.

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Mientras la gerencia hablaba de “crisis financiera” y de buscar créditos externos para financiar obras como Aña Cuá, la planilla de marzo exhibe que el desvergonzado festival de millonarias repartijas sigue vigente, con un gasto de US$ 684.000, solo en bonificaciones en un solo mes.

El contraste que rebela a la población es que médicos con especializaciones ganan apenas G. 5 millones en el Instituto de Previsión Social (IPS), mientras un telefonista de la binacional puede llegar a triplicar esa cifra gracias el elegítimo e inclusive ilegal esquema que beneficia a “correligionarios” del ala gobernante del partido colorado.