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Economía
09 de noviembre de 2026 - 16:23

Yacyretá accionará para recuperar fondos invertidos en Ueno Bank

Central Hidroeléctrica Yacyretá
Central Hidroeléctrica Yacyretá (CHY)Gentileza

AYOLAS. La EBY anunció que impulsará las acciones legales para recuperar los fondos invertidos en Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en Ueno Bank S.A.

Por Miguel Ángel Rodríguez
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A través de un comunicado oficial, la Dirección Ejecutiva Paraguaya de la Entidad Binacional Yacyretá (EBY), margen derecha, encabezada por Luis Benítez, informó que tomó esta determinación ante los hechos de público conocimiento y con el propósito de llevar tranquilidad a los adherentes activos, jubilados y derechohabientes del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones (Margen Derecha).

Según el documento, el proceso se originó el 16 de octubre de 2025, cuando el Comité de Administración y Control advirtió sobre la falta de colocación financiera del 36,56 % del patrimonio del fondo de reserva del Complemento Jubilatorio.

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Posteriormente, agrega, el Comité de Inversiones realizó el análisis técnico de las propuestas y seleccionó la presentada por Valores Casa de Bolsa S.A. para invertir en CDA de Ueno Bank S.A., porque creían que cumplía con las calificaciones normativas.Además, ofrecía un plazo razonable de 18 meses y la mejor tasa de interés trimestral (6,90% anual).

En noviembre de 2025, instruyeron al banco fiduciario (Banco Continental S.A.) la colocación de dos CDA por US$ 8.500.000 y US$ 1.500.000, respectivamente. Ambos instrumentos tienen como fecha de vencimiento el 24 de mayo de 2027.

La EBY justifica su decisión con este argumento: en el momento de concretarse las operaciones, no existían registros ni información pública que pusieran en duda la solvencia de la entidad emisora.

Garantía en los pagos y diversificación

Con la intención de despejar especulaciones y transmitir tranquilidad a los beneficiarios del sistema, la administración de la EBY ratificó que las inversiones se realizaron dentro del marco legal y reglamentario vigente.

Asimismo, aseguró que cuenta con plena disponibilidad de recursos financieros para garantizar la cobertura oportuna de los haberes jubilatorios.

El informe también destaca que el Sistema Complementario dispone de una cartera de inversiones diversificada en el mercado local, que comprende Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) en Banco Sudameris y Banco Continental; fondos mutuos a través de Avalon Casa de Bolsa S.A.; y bonos del Tesoro emitidos por el Ministerio de Economía y Finanzas (M.E.F.).

Finalmente, las autoridades instaron a los jubilados a manifestar sus consultas, dudas o sugerencias mediante los canales institucionales habilitados. Además, reafirmaron el compromiso institucional con la transparencia y la defensa de los intereses del sector.

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