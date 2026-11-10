Horqueta: productores de piña podrían exportar a Europa

Los productores de piña de la Organización de Productores Campesinos de Alemán Cue, del distrito de Horqueta, están optimistas ante la posibilidad de exportar la fruta al mercado europeo.

El gremio tiene 50 agremiados y existen otros 150 productores que no forman parte de la organización, pero que tienen plantaciones de la fruta. Cada uno de los productores cuenta con entre 2 y 2,5 hectáreas.

Aproximadamente son 500 hectáreas de piña las que se tienen en esta comunidad rural del distrito de Horqueta. En el año 2025 habían exportado a Argentina y Uruguay un millón de kilos de la fruta.

Según explicó el ingeniero agrónomo Jorge Villalba, quien trabaja en la zona, este año se tendrá una mayor producción de piña debido a que el clima ha favorecido a la producción.

“El año pasado enviamos 50 cargamentos de la fruta y este año estimamos que irán entre 60 y 65 camiones llenos de piña”, sostuvo el profesional.

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Cada camión lleva un total de 1.450 cajas, que pesan entre 15 y 16 kilos y contienen 12 frutas cada una. En cada camión van 17.400 piñas, que representan unos 23.000 kilos.

Asimismo, comentó que el año pasado comercializaron cada caja a G. 40.000 y este año pretenden que ese precio se mantenga. “Estimamos que el costo de producción por cada hectárea de piña es de G. 25.000.000, aproximadamente”, refirió.

Exportación a Europa

De acuerdo con lo manifestado por el ingeniero Jorge Villalba, una empresa paraguaya se ha acercado a los productores de Alemán Cue interesada en exportar la fruta a Madrid, España.

“Estamos coordinando con los empresarios para poder abrir un nuevo mercado para la producción de piña de la zona. Se está trabajando para llegar al objetivo”, explicó.