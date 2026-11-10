Nora Ruoti pide destituir a Óscar Orué de la DNIT y que se lo investigue

Nuevamente la abogada tributarista Nora Ruoti cuestionó la gestión de Óscar Orué al frente de la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y entre sus principales críticas sigue siendo la fusión de las direcciones recaudadoras (SET y Aduanas) por una concentración de poder y la falta de efectividad de esta fusión. En otras oportunidades, también Ruoti había cuestionado a Orué por divulgar datos de contribuyentes y más recientemente por la intención de cambiar reglas para las reservas de utilidades.

La profesional mencionó que desde la Ley 125/91, Paraguay pasó por sucesivas reformas y que en ese marco hubo ajustes puntuales, un reordenamiento fiscal con la Ley 2421/2004, la implementación del Impuesto a la Renta Personal y, en 2019, una modernización amplia de los impuestos internos.

En 2023 cambió algo distinto y decisivo, centrándose en quién concentraba la autoridad para hacerlo; esto incluyó modificaciones en la Ley 125/91⁠ Ley 2421/2004, Ley 4673/2012 y sobre el IRP⁠ Ley 6380/2019⁠. La profesional recordó que en julio de 2023, cuando se debatía la fusión de Tributación y Aduanas, ya se advertía sobre el riesgo de “concentrar tantas atribuciones en una sola dirección”.

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Concentración de atribuciones

Dijo que según Orué la fusión traería mayor eficiencia, mejor recaudación y mejores servicios. Para el 18 de agosto de 2023, tres días después de la asunción presidencial, ya se estableció la vigencia de la ley que creó la Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) y se nombró a Orué al frente y desde entonces, los impuestos internos y los tributos aduaneros quedaron bajo una misma dirección.

“Hoy más que nunca corresponde preguntar ¿Qué controles se aplicaron, a quiénes se fiscalizó y cómo se revisaron esas decisiones?, expresó la profesional. Según Nora Ruoti, Óscar Orué debe irse. “Pido su destitución y también que se investigue la gestión de Orué, la evolución de su patrimonio y los vínculos de su entorno con los hechos denunciados”, afirmó.

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A su criterio, considera que el exdirector de Tributación Fabián Domínguez debería ocupar el cargo de director nacional de Ingresos Tributarios.

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Señalamientos a la gestión

Según la profesional habría reportes ciudadanos de señalamientos sobre presuntas coimas en Aduanas, posibles tratos preferenciales en fiscalizaciones y compras de inmuebles que podrían haberse realizado a través de terceros.

“Muchas de esas personas dicen que tienen miedo de identificarse”. Añade además que el Congreso debe abrir un canal reservado para que puedan entregar sus documentos y las autoridades competentes puedan contrastarlos con expedientes aduaneros, registros de propiedad y declaraciones patrimoniales.

“Este pedido abarca la gestión tributaria y aduanera y tiene un alcance propio, separado del caso bancario”, aclaró Ruoti.