Pérdida de confianza afecta a comerciantes en Encarnación tras una semana de la crisis de ueno bank

El Circuito Comercial de la ciudad de Encarnación atraviesa un momento de bajas ventas, a una semana del escándalo financiero tras el procedimiento de resolución de Ueno Bank y la destitución por juicio político de Santiago Peña de la Presidencia de la República. Desde el sector comercial indican que varios negocios fueron afectados.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Sergio Daniel Ferreira, explicó que no solo se trata de los fondos que había en la entidad bancaria, sino también de que muchos emprendedores utilizaban el sistema de transferencias para las televentas. La desconfianza dejó en jaque esta metodología de negocios, sostienen.

“La crisis incluso generó que haya corridas de otros entes y que la gente tenga miedo de tener dinero en las cuentas”, refirió. Tener el dinero en formato digital facilitó el comercio en muchos aspectos, según detalló.

Afirmó que, más allá del impacto económico, la confianza será lo más difícil de recuperar. La gente sigue temerosa e, indefectiblemente, esto traerá como consecuencia que nuevamente se maneje más efectivo.

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Precios estables, pese a la variación en la cotización del peso y del dólar

Sobre la estabilidad de los precios, a pesar de que el guaraní se devaluó ante el dólar y el peso argentino, refieren que estos tienen una base en la moneda argentina. El referente del gremio explicó que esto se debe a que los principales compradores son los turistas de compras.

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Indicó que desde el vecino país se busca instalar que la situación es similar a la crisis financiera de “El Corralito”, algo que no es comparable con lo que sucede en nuestro país. En ese sentido, refiere que los precios siguen siendo más competitivos.

La afluencia de visitantes, de igual manera, estaba en declive debido a que la economía argentina hace que los ciudadanos del vecino país tengan menor poder adquisitivo. En consecuencia, esto afecta al turismo de compras.

Si bien el mercado interno es menor, la crisis de ueno bank llegó a fin de mes y se produjo a poco de que lleguen las fiestas de fin de año. Esperan que las autoridades puedan revertir la situación para que el comercio no se vea afectado al inicio de la temporada alta.

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Turismo y comercio

Sergio Daniel Ferreira indicó que esperan también que las nuevas autoridades comunales gestionen mejor el turismo, para que los visitantes también puedan llegar a los sectores comerciales y no solo se queden en las zonas céntricas.

Piden fomentar una interconexión entre el turismo y el comercio mediante la creación de circuitos temáticos, como existen en otras ciudades. También solicitan que la información turística contenga datos sobre las zonas comerciales, como las Ferias Municipales y el Circuito Comercial.

Indicó que el aguinaldo generará un importante circulante que impulsará al comercio de la región, pero que son necesarias políticas de acompañamiento al sector comercial.

Problemáticas que deben abordar las nuevas autoridades comunales

También mencionó a la necesidad de abordar las problemáticas de los “pirañitas” en referencia a cuidacoches y adictos que pululan en ciertas zonas del sector comercial y mantienen en zozobra a los compradores. Además, indicó otras medidas de mantenimiento que son necesarias en el área de frontera y el Circuito Comercial.