“El Niño”: Cámara de Comercio advierte de acciones necesarias para mitigar impacto en Encarnación

El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación, Conrado Kiener, sostuvo que para la región la temporada alta representa un importante impulso económico. No obstante, refirió que son conscientes de los desafíos de este verano atípico que se avecina.

“Estamos con dos situaciones que no podemos controlar, que son la economía argentina y el fenómeno ‘El Niño’, que, de alguna manera, van a afectar al comercio”, detalló. También explicó que la economía de la ciudad es muy dependiente de estos factores, sobre los que muy poco pueden hacer.

En ese sentido, puntualizó que son necesarias acciones a corto y largo plazo. En el contexto de transición de la administración municipal, refirió que tienen muchas esperanzas en el nuevo intendente electo de la ciudad de Encarnación.

Existen efectos directos, como el desaliento a salir en días de lluvia, así como otros relacionados con la infraestructura de la ciudad, que ocasiona raudales y otros problemas en zonas comerciales, puntualizó.

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¿Qué acciones son necesarias?

Para Kiener, entre las acciones principales e inmediatas se encuentran las de mitigación del impacto que pueden generar los temporales. Citó, por ejemplo, mantener los desagües pluviales libres y limpios para evitar anegaciones.

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También indicó que es necesario que la administración comunal esté en comunicación con los gremios comerciales para encaminar acciones en conjunto. En paralelo, es necesario que se busquen los mecanismos para generar mayor empleabilidad.

Esto, con el objetivo de que se genere un consumo interno para no depender solo del turismo de compras en el ámbito comercial. Así también, que el propio turismo pueda conectarse con el área comercial de la ciudad.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Sergio Daniel Ferreira, indicó que necesitan una presencia más activa de parte de las autoridades locales, no solo en materia de infraestructura, sino también en el acompañamiento al sector.

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Apoyo a comerciantes

Ferreira ahondó en que es crucial contar con una participación activa de la Secretaría de Defensa al Consumidor para que los comerciantes que realizan bien su trabajo tengan un respaldo y se desalienten los casos de estafa.

También puntualizó la necesidad de lidiar con la problemática social de los “pirañitas”, rapiñeros, cuidacoches y adictos que mantienen en zozobra la zona de frontera, algo que termina ahuyentando a los potenciales compradores, manifestó.

Asimismo, señaló la necesidad de contar con transporte público de calidad para mantener conectada la principal área comercial con el microcentro de la ciudad. Esto también con el ánimo de que los turistas puedan llegar a conocer otros puntos de la ciudad, como la Feria Municipal y el Circuito Comercial.

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Acciones a largo plazo

El presidente de la Cacise reveló que, cuando asuma el nuevo intendente, Sebastián Remesowski (ANR-HC), presentarán un proyecto para el estudio de un Polo Industrial Tecnológico de Encarnación (PITE).

La iniciativa propone definir una zona industrial en el Área Metropolitana de Encarnación (AME), con el objetivo de asentar industrias que generen mano de obra y contribuyan al desarrollo de la comunidad. Esto generará otras fuentes de ingreso y en consecuencia, capacidad de consumo local.

Sostuvo que existe un gran interés de empresarios brasileños, en su mayoría, que tienen expectativas de invertir en Encarnación. En ese sentido, es crucial contar con infraestructura adecuada, pero, sobre todo, planificada, para evitar que estos emprendimientos generen disconformidad en la población local o entre los turistas.

Kiener subrayó que, como Cámara de Comercio, estarán dispuestos a impulsar esta medida y apelan a la apertura del nuevo gobierno municipal.