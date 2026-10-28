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Economía
28 de octubre de 2026 - 15:09

“El Niño”: Cámara de Comercio advierte de acciones necesarias para mitigar impacto en Encarnación

Mujer de mediana edad con gafas y blusa oscura usa su móvil, mientras un joven en camiseta clara está enfocado en su teléfono.
Una mujer consulta su teléfono móvil en un mercado de Encarnación mientras un hombre revisa su dispositivo.Sergio Gonzalez

La Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación advierte de la necesidad de acciones coordinadas para mitigar el impacto del fenómeno “El Niño”, que repercute en las ventas. Indican que hay muchas expectativas en la nueva administración comunal.

Por Sergio González
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El presidente de la Cámara de Comercio, Industria y Servicios de Encarnación, Conrado Kiener, sostuvo que para la región la temporada alta representa un importante impulso económico. No obstante, refirió que son conscientes de los desafíos de este verano atípico que se avecina.

“Estamos con dos situaciones que no podemos controlar, que son la economía argentina y el fenómeno ‘El Niño’, que, de alguna manera, van a afectar al comercio”, detalló. También explicó que la economía de la ciudad es muy dependiente de estos factores, sobre los que muy poco pueden hacer.

En ese sentido, puntualizó que son necesarias acciones a corto y largo plazo. En el contexto de transición de la administración municipal, refirió que tienen muchas esperanzas en el nuevo intendente electo de la ciudad de Encarnación.

Existen efectos directos, como el desaliento a salir en días de lluvia, así como otros relacionados con la infraestructura de la ciudad, que ocasiona raudales y otros problemas en zonas comerciales, puntualizó.

Lea más: Las primeras afamadas sandías de San Pedro del Paraná llegan a los mercados de Encarnación

¿Qué acciones son necesarias?

Para Kiener, entre las acciones principales e inmediatas se encuentran las de mitigación del impacto que pueden generar los temporales. Citó, por ejemplo, mantener los desagües pluviales libres y limpios para evitar anegaciones.

Calle urbana en Encarnación con vehículos estacionados y un hombre caminando, en un día despejado.
La Cámara de Comercio advierte sobre el impacto del fenómeno El Niño en el comercio local de Encarnación.

También indicó que es necesario que la administración comunal esté en comunicación con los gremios comerciales para encaminar acciones en conjunto. En paralelo, es necesario que se busquen los mecanismos para generar mayor empleabilidad.

Esto, con el objetivo de que se genere un consumo interno para no depender solo del turismo de compras en el ámbito comercial. Así también, que el propio turismo pueda conectarse con el área comercial de la ciudad.

El presidente de la Asociación de Comerciantes del Circuito Comercial, Sergio Daniel Ferreira, indicó que necesitan una presencia más activa de parte de las autoridades locales, no solo en materia de infraestructura, sino también en el acompañamiento al sector.

Lea más: Terminal de Ómnibus de Encarnación: “Se quedó en el tiempo”

Apoyo a comerciantes

Ferreira ahondó en que es crucial contar con una participación activa de la Secretaría de Defensa al Consumidor para que los comerciantes que realizan bien su trabajo tengan un respaldo y se desalienten los casos de estafa.

Hombre con gorra y sudadera rosa sentado, otros tres adultos conversan en un establecimiento comercial con mesas rojas.
Representantes de la Cámara de Comercio de Encarnación discuten el impacto del fenómeno 'El Niño' en el circuito comercial.

También puntualizó la necesidad de lidiar con la problemática social de los “pirañitas”, rapiñeros, cuidacoches y adictos que mantienen en zozobra la zona de frontera, algo que termina ahuyentando a los potenciales compradores, manifestó.

Asimismo, señaló la necesidad de contar con transporte público de calidad para mantener conectada la principal área comercial con el microcentro de la ciudad. Esto también con el ánimo de que los turistas puedan llegar a conocer otros puntos de la ciudad, como la Feria Municipal y el Circuito Comercial.

Lea más: Temporada difícil

Acciones a largo plazo

El presidente de la Cacise reveló que, cuando asuma el nuevo intendente, Sebastián Remesowski (ANR-HC), presentarán un proyecto para el estudio de un Polo Industrial Tecnológico de Encarnación (PITE).

Vista aérea de Encarnación.
Vista aérea de Encarnación.

La iniciativa propone definir una zona industrial en el Área Metropolitana de Encarnación (AME), con el objetivo de asentar industrias que generen mano de obra y contribuyan al desarrollo de la comunidad. Esto generará otras fuentes de ingreso y en consecuencia, capacidad de consumo local.

Sostuvo que existe un gran interés de empresarios brasileños, en su mayoría, que tienen expectativas de invertir en Encarnación. En ese sentido, es crucial contar con infraestructura adecuada, pero, sobre todo, planificada, para evitar que estos emprendimientos generen disconformidad en la población local o entre los turistas.

Kiener subrayó que, como Cámara de Comercio, estarán dispuestos a impulsar esta medida y apelan a la apertura del nuevo gobierno municipal.

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