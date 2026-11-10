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Economía
10 de noviembre de 2026 - 17:10

Ueno Bank: inversionistas afectados reclaman información al BCP sobre sus fondos y plazos de solución

Establecimiento de ueno bank cerrado, con avisos de clausura y resolución en la ventana, sin personas visibles.
Inversionistas afectados por la suspensión que alcanza a los fondos mutuos de Ueno Casa de Bolsa reclamaron a la Superintendencia de Valores (SIV) información sobre su dinero y fechas para transferirlo a otra entidad. Sergio Gonzalez

Inversionistas de los fondos mutuos afectados por la caída del banco Ueno Bank exigen a la Superintendencia de Valores del Banco Central del Paraguay (BCP) información concreta sobre su dinero y fechas para transferirlo a otra entidad.

Por ABC Color
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Inversionistas afectados por la suspensión que alcanza a los fondos mutuos de Ueno Casa de Bolsa reclamaron a la Superintendencia de Valores (SIV) información sobre su dinero y fechas para transferirlo a otra entidad.

Talía Cabezudo, vocera del grupo, afirmó a ABC Color que la espera está cerca de cumplir una semana sin respuestas concretas.

Lea más: Ueno Bank: este es el nuevo calendario de vencimientos tributarios de noviembre

Fondos mutuos de Ueno: qué reclaman los afectados

El grupo de inversionistas difundió este 10 de noviembre un comunicado dirigido a la Superintendencia de Valores (SIV), dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP). En el documento, exige conocer la situación actual de sus fondos y las medidas que la autoridad adoptó para protegerlos.

Los afectados sostienen que acudieron a distintos canales e instituciones, pero no recibieron explicaciones claras sobre qué ocurrirá con sus inversiones. También solicitan saber cuándo y bajo qué condiciones se levantará la suspensión que afecta a su dinero.

En entrevista con ABC Color, Cabezudo cuestionó la falta de detalles en las respuestas que recibe el grupo. “Sólo nos piden esperar”, expresó.

Piden transferir sus inversiones a otra entidad

El comunicado aclara que el objetivo del grupo no es provocar un retiro masivo e inmediato de los fondos. Su pedido es que se habilite un procedimiento para trasladar las inversiones a otra casa de bolsa o entidad administradora autorizada.

Para dar ese paso, solicitan un cronograma oficial con fechas concretas y la identificación de las entidades que podrán recibir su dinero. Además, quieren conocer los requisitos que deberá cumplir cada inversionista y los plazos de cada trámite.

“No estamos reclamando un favor: estamos exigiendo información, transparencia y el respeto a nuestros derechos”, señala el documento.

Lea más: Ueno Bank: ¿cómo se recuperarán los CDA y fondos mutuos?

Talía Cabezudo cuestiona la falta de respuestas de Ueno

La vocera también apuntó contra Joshua Abreu, a quien identificó como presidente de Ueno Casa de Bolsa, por la falta de contacto con los afectados.

“Joshua Abreu como presidente de ueno casa de bolsa desapareció. No nos responden, estamos a la deriva, así que todo está en manos de la SIV”, afirmó Cabezudo.

Según explicó, el comunicado busca obtener precisiones sobre los pasos que las autoridades prevén para resolver la situación.

Lea más: Ueno Bank: organización advierte que cambiar autoridades no basta y exige un PGN 2027 responsable

Exigen un canal oficial para consultar sobre sus fondos

Otro pedido es la habilitación de un canal oficial de atención que ofrezca respuestas verificables y actualizaciones periódicas. Los inversionistas reclaman que la Superintendencia explique las medidas adoptadas y el camino previsto para una solución.

Lea más: Liana Caballero renuncia al Directorio del Banco Central del Paraguay

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