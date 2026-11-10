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Economía
10 de noviembre de 2026 - 12:49

Liana Caballero renuncia al Directorio del Banco Central del Paraguay

El Gobierno de Santiago Peña dio luz verde para que la economista Liana Emilce Caballero Krause continúe por un nuevo período como miembro titular del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP).
Liana Emilce Caballero Krause, con Santiago Peña (Foto de archivo).

La economista Liana Caballero, quien ejerció la presidencia de Banco Central del Paraguay de forma interina la semana pasada tras la renuncia del extitular Carlos Carvallo –salpicado por el escándalo de Ueno Bank–, presentó hoy su dimisión como miembro del Directorio del ente regulador bancario.

Por Kike Sosa
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Este martes, la economista Liana Caballero, miembro del Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP), presentó una nota al Congreso Nacional anunciando su renuncia a su puesto en la directiva de la banca matriz

La nota, dirigida al presidente del Congreso Nacional, el senador Basilio Núñez, no presenta un motivo para la renuncia de Caballero.

El pasado martes, Liana Caballero asumió la presidencia interina del BCP luego de que el Congreso aceptara la renuncia del titular del regulador bancario, Carlos Carvallo, que se produjo luego de que el BCP anunciara el inicio de un procedimiento de resolución que puso fin a las operaciones de Ueno Bank.

Lea más: Ueno bank: Liana Caballero asume presidencia interina del BCP tras renuncia de Carvallo

Carvallo, quien fue directivo de Ueno antes de ser designado titular del BCP por el entonces presidente Santiago Peña, renunció poco después de ese anuncio, que desató una crisis bancaria y política que acabó con el juicio político y la destitución del mandatario el pasado viernes.

Nuevas designaciones en el BCP

Ayer, lunes, el sucesor de Peña en el Palacio de López, el presidente Pedro Alliana, firmó un decreto nombrando nuevo presidente del BCP a Jorge Luis Schreiner, un economista que ya integró el Directorio del Banco Central en la década de 1990.

Lea más: Senado presta acuerdo para Schreiner y Rivarola en el BCP y prometen fortalecer los controles

El presidente Alliana también incorporó al Directorio del BCP a Fernando Rivarola, exsupervisor de la Superintendencia de Bancos que presentó un informe que alertó con meses de anticipación sobre las irregularidades que llevarían al BCP a cerrar Ueno Bank.

Ueno Bank y el BCP

Al anunciar el procedimiento de resolución de Ueno Bank el pasado martes - que dejó congelados los ahorros de miles de personas en cuentas de esa entidad-, el Banco Central indicó que este había perdido solvencia al conceder grandes créditos a empresas vinculadas a su propio grupo empresarial.

El expresidente Santiago Peña fue accionista del grupo empresarial que integraba Ueno Bank hasta marzo de 2025 y tanto el banco como su conglomerado vieron un crecimiento meteórico durante los tres años en que Peña gobernó el país. El banco captó grandes cantidades de fondos de entidades públicas, mientras que empresas vinculadas a su grupo se hicieron con un gran número de contratos lucrativos con el Estado paraguayo.

Lea más: El 93% de los depositantes con derecho a garantía ya recibieron el anticipo, según BCP

El Ministerio Público imputó la semana pasada al expresidente Peña por los supuestos delitos de supuesta lesión de confianza y administración en beneficio propio, argumentando que el exmandatario “habría intervenido en circunstancias relacionadas con la colocación, renovación y permanencia de importantes sumas de dinero provenientes de entidades públicas y previsionales” en Ueno Bank.

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