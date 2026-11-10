Ueno Bank: organización advierte que cambiar autoridades no basta y exige un PGN 2027 responsable

La organización Horizonte Positivo que aglutina a líderes empresariales, académicos y sociedad civil reclamó cambios en las prácticas que provocaron la actual crisis política, financiera e institucional del Paraguay. También pidió esclarecer las responsabilidades, proteger a los afectados y aprobar un Presupuesto General de la Nación 2027 que controle el déficit fiscal y racionalice el gasto público.

La entidad emitió un comunicado a la opinión pública en el que instó a las autoridades y a los distintos sectores de la sociedad a asumir compromisos concretos para recuperar la confianza en el país.

Ante los recientes acontecimientos que afectan al Paraguay, la entidad sostuvo que el reemplazo de autoridades no será suficiente si persisten los problemas en la administración pública y las debilidades de los organismos de control.

El pronunciamiento también afirma necesario atender a las personas perjudicadas por la crisis y preservar las condiciones que permiten el desarrollo de las actividades productivas.

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Horizonte Positivo exige cambios en las instituciones del Estado

Uno de los principales planteamientos de la organización es la necesidad de modificar la forma en que funcionan las instituciones públicas.

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Horizonte Positivo reclamó que se investiguen los hechos que originaron la crisis y se establezcan las responsabilidades, y que alcance a las autoridades que no hayan cumplido con sus obligaciones de control. En ese contexto, el comunicado señala: “Las instituciones deben actuar con independencia y firmeza”.

La entidad también pidió que la ley se aplique sin privilegios y que se corrijan las deficiencias de supervisión para impedir que situaciones similares vuelvan a ocurrir.

Presupuesto 2027: piden controlar el déficit fiscal y el gasto público

En materia económica, Horizonte Positivo planteó que las decisiones del Gobierno deben contribuir a conservar la estabilidad del país.

La organización puso especial atención en el Presupuesto General de la Nación (PGN) para el ejercicio fiscal 2027 y reclamó que su aprobación responda a criterios de responsabilidad en el manejo de los recursos estatales.

El déficit fiscal se produce cuando el Estado gasta más dinero del que recibe. Por eso, controlar ese desequilibrio implica ordenar las cuentas públicas y revisar cómo se utilizan los fondos disponibles.

Sobre este punto, el comunicado establece: “En este contexto, aprobar un Presupuesto General de la Nación 2027 responsable, que contenga el déficit fiscal y racionalice el gasto público, es una prioridad ineludible”.

El planteamiento del grupo apunta a que las medidas económicas ayuden a sostener la confianza y eviten un mayor deterioro de las condiciones del país.

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Crisis en Paraguay: reclaman soluciones para los afectados

Horizonte Positivo también sostuvo que las autoridades deben ejecutar de manera efectiva las medidas destinadas a proteger a las personas perjudicadas por los recientes acontecimientos.

La entidad considera que la respuesta estatal debe incluir acciones concretas para atender las consecuencias de la crisis, sin limitarse a los cambios en los cargos públicos. En ese sentido, advirtió: “No basta con cambiar autoridades si permanecen las prácticas que nos llevaron a esta crisis”.

La organización señaló que Paraguay necesita una transformación en la conducta de sus instituciones, con mayor respeto a la ley y una gestión pública orientada al interés general.

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Sector empresarial y sociedad civil deben asumir compromisos

El comunicado también dirige un mensaje a las organizaciones empresariales y a los demás sectores de la economía.

Horizonte Positivo considera que la recuperación del país requiere una participación más activa de la ciudadanía frente a las irregularidades y las malas prácticas.

El grupo propuso que los distintos sectores presenten iniciativas y ejerzan un control independiente sobre las decisiones públicas. “No se trata de defender a un gobierno ni de confrontar con otro. Se trata de defender el futuro del Paraguay”, expresa el documento.

Con esta postura, la organización busca que los reclamos institucionales no se conviertan en una disputa entre sectores políticos, sino en una exigencia de mejoras para el país.

Destacan las oportunidades económicas de Paraguay

La entidad también hizo referencia a las condiciones que tiene Paraguay para impulsar su crecimiento económico.

Entre ellas mencionó la estabilidad macroeconómica, la disponibilidad de energía y la capacidad productiva nacional. Según el comunicado, aprovechar estas ventajas requiere instituciones confiables y acuerdos sobre el rumbo del país.

La organización sostuvo que el futuro económico dependerá de la capacidad de las autoridades y de la sociedad para corregir los problemas que dieron origen a la situación actual.

“Paraguay no puede conformarse con cambiar autoridades, debemos cambiar las prácticas que nos llevaron a esta situación, recuperar la confianza, y construir con hechos un Paraguay mejor para las generaciones presentes y futuras”, manifestó Horizonte Positivo.

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