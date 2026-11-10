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Economía
10 de noviembre de 2026 - 10:09

Ueno Bank: sepa el nuevo calendario de vencimientos tributarios de noviembre

Un grupo se reúne frente a Ueno bank en EE.UU y Fulgencio R. Moreno.
Un grupo se reúne frente a Ueno bank para discutir información sobre servicios bancarios.Gustavo Machado

La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) cambió los vencimientos de impuestos de noviembre de 2026 según la terminación del RUC y habilitó medidas para contribuyentes afectados por la falta de acceso a sus fondos en Ueno Bank.

Por ABC Color
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La Dirección Nacional de Ingresos Tributarios (DNIT) trasladó los vencimientos de noviembre de 2026 para presentar declaraciones juradas determinativas y pagar impuestos. La Resolución General N° 60/2026 también establece medidas para quienes no puedan cumplir sus obligaciones por la falta de acceso a sus fondos en Ueno Bank S.A.

Por qué la DNIT cambia los vencimientos de noviembre

El Directorio del Banco Central del Paraguay (BCP) dispuso el 2 de noviembre el inicio del procedimiento de resolución de Ueno Bank. Esa decisión restringe el acceso de los depositantes a su dinero.

La Ley N° 7745/2026 estableció el anticipo de la garantía de depósitos. Sin embargo, la acreditación de esos recursos podría coincidir con las fechas habituales de pago de impuestos. Por ese motivo, la administración tributaria otorgó un plazo adicional.

Lea más: Caso Ueno: Senadores buscan crear comisión e investigar a Seprelad, DNIT y otros organismos de control

Nuevas fechas de pago de impuestos según la terminación del RUC

El calendario establece vencimientos entre el 16 y el 26 de noviembre de 2026, según la terminación del RUC. Las fechas originales y sus reemplazos figuran en la infografía que acompaña esta nota.

El cambio comprende las declaraciones juradas determinativas, que permiten calcular el impuesto que corresponde pagar, y el pago de impuestos.

Las declaraciones juradas informativas conservan sus plazos habituales. Tampoco cambian las fechas para declarar y pagar retenciones tributarias, abonar anticipos o cancelar cuotas de facilidades de pago. Esas obligaciones mantienen el calendario de la Resolución General N° 38/2020.

Lea más: Ueno Bank: organización advierte que cambiar autoridades no basta y exige un PGN 2027 responsable

Afectados por Ueno Bank: cómo solicitar la exclusión de responsabilidad

Quienes no hayan podido cumplir a tiempo obligaciones con vencimiento en noviembre de 2026 por la falta de acceso a sus fondos en Ueno Bank podrán solicitar la exclusión de responsabilidad por fuerza mayor.

El pedido debe presentarse hasta el 4 de diciembre de 2026, mediante una nota por expediente ante la DNIT. El solicitante debe identificar las obligaciones afectadas y declarar que el incumplimiento responde a esa situación. Una sola nota puede abarcar todas las obligaciones comprendidas.

La gacetilla aclara el alcance de esta medida: “La exclusión de responsabilidad no extingue la obligación tributaria, por lo que el impuesto deberá abonarse igualmente”.

Lea más: Alliana pide a ministros y titulares de entes que pongan sus cargos a disposición

Certificado tributario y timbrado: qué podrá autorizar la DNIT

Durante el trámite de la solicitud, la DNIT podrá expedir el Certificado de Cumplimiento Tributario con una constancia sobre la situación administrativa de las obligaciones afectadas. También podrá autorizar solicitudes de impresión y timbrado de documentos.

Una vez admitido el pedido, estas facilidades podrán extenderse hasta el 29 de enero de 2027. Su propósito es permitir la continuidad de las operaciones comerciales.

La institución precisa: “Estas facilidades no se aplican a incumplimientos ajenos a la situación del banco”. Además, la admisión perderá efecto si se comprueba que la declaración fue falsa.

Lea más: Familiares de Peña presentaron amparo para impedir que el MEF entregue información

Aduanas: requisitos para pedir una nueva fecha de vencimiento

La Gerencia General de Aduanas (GGA) podrá autorizar el aplazamiento de tributos y otras obligaciones aduaneras, así como la extensión de plazos que venzan entre el 3 de noviembre y el 31 de diciembre de 2026.

La medida alcanza a las operaciones afectadas por la falta de acceso a fondos en cuentas dupla importador–despachante habilitadas en Ueno Bank S.A.

El pedido debe presentarse hasta el 4 de diciembre de 2026, con la firma conjunta del importador y del despachante de aduanas. Debe identificar las operaciones afectadas e incluir una declaración jurada sobre la indisponibilidad del dinero.

Si la GGA admite la solicitud, fijará otro vencimiento “sin que se configure mora ni se generen intereses moratorios”. Los intereses ya liquidados quedarán sin efecto. Tampoco procederá la ejecución de garantías ni la suspensión del registro de los operadores afectados.

Seis policías uniformados en posición de vigilancia, algunos con chalecos, mientras una mujer se acerca al banco con un teléfono en mano.
Seis oficiales de policía se encuentran en posición de vigilancia frente al Ueno Bank en Concepción.

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