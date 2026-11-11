Concepción: poca reducción de precios de pescados en el último día de venta

Revendedores de pescados pueden comercializar hasta hoy las diferentes especies. Esto hace que los precios tengan cierta reducción, a la espera de lograr buenas ventas este miércoles en Concepción.

Según explicó el propietario de la pescadería Gerardito, Diego Garay, en las últimas semanas se han vendido pescados, pero no de manera masiva.

Mencionó que, debido a las restricciones por la veda pesquera, los precios tuvieron una reducción, pero no han bajado mucho.

Actualmente, vende el surubí entero a G. 65.000 por kilo, en tanto que el surubí cortado tiene un costo de G. 75.000 el kilo.

“Bajó el precio con relación a las fechas anteriores a la veda”, dijo el comerciante.

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Otra de las especies que se consume mucho es el dorado, que cuesta entre G. 60.000 y G. 65.000 el kilo, dependiendo de su tamaño, indicó Garay. Patí y solalinde, entre G. 45.000 y G. 50.000 por cada kilo.

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Mientras que la especie conocida como tres puntos, que está en escasez, la vende a G. 65.000. Esta especie tiene muy poca variación en su precio con relación al periodo anterior a la veda, refirió.

También tiene a la venta piraña a G. 30.000. Antes llegaba hasta a G. 40.000 el kilo, mencionó el revendedor. Armado y karimbata, a G. 20.000 por kilo, son las especies más baratas.