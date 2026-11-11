ABC
11 de noviembre de 2026
Ir a ABC en el Este
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
Cardinal Deportivo
ABC Cardinal AM de 11:30 a 13:59
Escuchar ABC AM
A de la Tarde
ABC FM 12:00 a 14:59
Escuchar ABC FM
ABC Noticias
ABC TV de 12:00:00 a 13:59:00
Ver ABC TV
31º
Ahora
ver más
31º
Ahora
HOY
Min
24º
Máx
33º
undefined 2026-11-12
Min
26º
Máx
37º
undefined 2026-11-13
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-14
Min
22º
Máx
37º
undefined 2026-11-15
Min
22º
Máx
33º
undefined 2026-11-16
Min
23º
Máx
34º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
6.010
Venta
6.370
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.500
Venta
7.700

Ver Cotizaciones

Economía
11 de noviembre de 2026 - 11:44

Concepción: poca reducción de precios de pescados en el último día de venta

Hombre sonriente en camiseta blanca sostiene un pez grande en la pescadería Gerardito, con congelador y productos a su alrededor.
Diego Garay, propietario de la pescadería Gerardito en Concepción, exhibe un enorme surubí. En la congeladora se observa otra especie, como el dorado. Aldo Rojas

Este miércoles 11 de noviembre es el último día que tienen los comerciantes para vender pescados. Conozca los precios de las diferentes especies que están a la venta en Concepción.

Por Aldo Rojas
Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

Revendedores de pescados pueden comercializar hasta hoy las diferentes especies. Esto hace que los precios tengan cierta reducción, a la espera de lograr buenas ventas este miércoles en Concepción.

Según explicó el propietario de la pescadería Gerardito, Diego Garay, en las últimas semanas se han vendido pescados, pero no de manera masiva.

Mencionó que, debido a las restricciones por la veda pesquera, los precios tuvieron una reducción, pero no han bajado mucho.

Congelador abierto con diferentes pescados, presentando cortes rosados y oscuros, en un ambiente frío y húmedo.
La venta de pescados se permite hasta hoy en todo el país.

Actualmente, vende el surubí entero a G. 65.000 por kilo, en tanto que el surubí cortado tiene un costo de G. 75.000 el kilo.

“Bajó el precio con relación a las fechas anteriores a la veda”, dijo el comerciante.

Otra de las especies que se consume mucho es el dorado, que cuesta entre G. 60.000 y G. 65.000 el kilo, dependiendo de su tamaño, indicó Garay. Patí y solalinde, entre G. 45.000 y G. 50.000 por cada kilo.

Lea más: Mades intensifica controles para garantizar el cumplimiento de la veda

Mientras que la especie conocida como tres puntos, que está en escasez, la vende a G. 65.000. Esta especie tiene muy poca variación en su precio con relación al periodo anterior a la veda, refirió.

También tiene a la venta piraña a G. 30.000. Antes llegaba hasta a G. 40.000 el kilo, mencionó el revendedor. Armado y karimbata, a G. 20.000 por kilo, son las especies más baratas.

Lo
más leído
del día

01
Política
Miguel Vázquez acumuló una flota de vehículos de alto lujo
Ver más
02
Economía
Ueno Bank: conocé los millonarios contratos del Grupo Vázquez con el Estado y los entes que lideran
Ver más
03
Nacionales
Factura de US$ 15.000 salpica a Amílcar Ferreira tras defender a Ueno Bank antes de su caída
Ver más
04
Política
Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña
Ver más
05
Policiales
Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía
Ver más

Te puede interesar