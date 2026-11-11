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Economía
11 de noviembre de 2026 - 07:54

Defensa Pública prestó asistencia jurídica a 354 extrabajadores del Grupo Vázquez

El Ministerio de la Defensa Pública brinda atención gratuita a los exfuncionarios del Grupo Vázquez.
El Ministerio de la Defensa Pública brinda atención gratuita a los exfuncionarios del Grupo Vázquez.

En el marco del programa “Protegiendo tus derechos”, defensores públicos brindaron orientación técnica y legal sobre salarios pendientes, indemnizaciones y liquidaciones laborales a través de jornadas presenciales y sedes de todo el país.

Por ABC Color
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El Ministerio de la Defensa Pública (MDP) concluyó de forma satisfactoria dos jornadas especiales de orientación y asistencia jurídica laboral dirigidas a excolaboradores de las empresas pertenecientes al Grupo Vázquez.

La iniciativa se desarrolló dentro de la agenda del programa institucional “Protegiendo tus derechos”.

La segunda jornada, que tuvo lugar este martes 10 de noviembre en la sede Administrativa del Edificio Safira de la capital, sirvió para dar continuidad a las consultas iniciadas el día anterior y expandir la cobertura mediante la red de sedes que la institución opera a nivel nacional.

Durante el despliegue territorial y administrativo, equipos de la defensa pública recibieron y evaluaron casos individuales vinculados con el reclamo de salarios no percibidos, indemnizaciones, liquidaciones de haberes y otros beneficios establecidos en el Código del Trabajo.

Lea más: MDP asistirá gratuitamente a trabajadores afectados por la crisis laboral y bancaria

Las autoridades destacaron la importancia de descentralizar la atención y acercar las herramientas legales del Estado a fin de garantizar el acceso efectivo a la justicia y resguardar los derechos de los trabajadores afectados.

De acuerdo con el informe oficial consolidado por el Ministerio de la Defensa Pública, la distribución de la atención a los 354 extrabajadores se estructuró de la siguiente manera:

Primera jornada: Se asistió a un total de 267 personas, de las cuales 179 fueron mujeres (67,04 %) y 88 fueron hombres (32,96 %).

Segunda jornada: Se atendió a 87 personas, registradas en un 80,46 % por mujeres (70 usuarias) y un 19,54 % por hombres (17 usuarios).

Lea más: Ministerio de la Defensa Pública ofrece asistencia a afectados por crisis del Grupo Vázquez

Desde la institución reafirmaron su compromiso de dar seguimiento a los casos iniciados e informaron que mantendrán abiertos sus canales de orientación para acompañar a quienes requieran asesoramiento jurídico en materia laboral.

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