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Economía
11 de noviembre de 2026 - 07:06

Nuevo Procurador General: “La instrucción es que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados”

Imagen sin descripción

Samuel Rojas, nuevo procurador general de la República afirmó que la misión principal a corto plazo es recuperar los fondos de instituciones del Estado que se encontraban en Ueno Bank. Aseguró que Roberto “Ilo” Moreno no tiene ningún tipo de participación en el nuevo gobierno.

Por ABC Color
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El Instituto de Previsión Social (IPS), La Comisión Nacional de Telecomunicaciones (CONATEL), la Administración Nacional de Electricidad (ANDE) son algunas de las instituciones que tenían capital resguardado en el banco resoluto hace una semana. “La instrucción que hemos recibido del Presidente de la República es procurar con contundencia que todos los fondos perdidos por el Estado sean recuperados, y vamos a trabajar en esa línea”, afirmó el nuevo procurador.

Lea más: Asume el nuevo Procurador, con “guiño” al entorno de Ueno Bank

Trabajar en conjunto con la fiscalía

Agregó que ya están evaluando los mecanismos a disposición para eso. En ese sentido, dijo que existe un articulo especifico dentro de la ley que regula la competencia de Procuraduría General de la República (PGR) que se refiere a las investigaciones penales sobre hechos punibles contra el patrimonio del Estado. “Ese artículo nos da determinadas herramientas que las vamos a aplicar en verificar, detectar y localizar todos aquellos bienes y derechos de aquellas personas cuya responsabilidad esté comprometida”, aseguró.

Pedro Alliana y Samuel Tadeo Rojas en trajes oscuros, frente a banderas paraguayas en un entorno formal.
El presidente Pedro Alliana y Samuel Tadeo Rojas, nuevo procurador general de la República.

El titular de la PGR, dejó en claro que van a colaborar directamente con el Ministerio Público en la investigación ya que ese mismo articulo les exige coordinar con el la fiscalía y otras instituciones públicas como el Registro Unificado Nacional, acciones en conjunto en casos como este. “Es a fin de precautelar las acciones civiles que eventualmente vamos a ir planteando para recuperar los fondos a través de la demanda de daños y perjuicios”, destacó.

Lea más: Exasesor jurídico de Santiago Peña deja el Consejo de Itaipú Binacional

Adelantó que se reunirá con Fiscal General del Estado; Emiliano Rolón Fernández para establecer lineas coordinadas de trabajo de manera a no entorpecer la labor del Ministerio Público. “Lo que debemos hacer es ponernos en coordinación con ellos para relevar información, controlar si efectivamente se han registrado los embargos y si corresponde la intervención de la Senabico, encontrando puntos de contacto para coordinar líneas de acción que puedan ayudarnos a recuperar todo lo posible”, detalló.

Samuel Tadeo Rojas, con traje oscuro y micrófono, habla en un atril mientras dos mujeres lo observan atentamente.
Samuel Tadeo Rojas se presenta como Procurador General de la República.

“Roberto Moreno no tiene vinculación”

El día de ayer, cuando Samuel Rojas tomó posesión como Procurador General de la República y anunció que recibirá el “acompañamiento” de Roberto “Ilo” Moreno, exasesor de la Presidencia y exconsejero de Itaipú.

Lea más: Moreno habla de medida política

Moreno tiene un fuerte vínculo familiar con uno de los imputados del caso Ueno Bank. Su hermana, María Esmeralda Moreno Ruffinelli, está casada con Juan Gustale, exdirectivo de Ueno Bank que actualmente se encuentra con prisión preventiva procesado por presunta lesión de confianza y otros delitos.

Santiago Peña
El exasesor jurídico de la Presidencia, Roberto Moreno (izq.) y el expresidente Santiago Peña, hoy en Mburuvicha Róga.

Rojas trató de contextualizar sus dichos, diciendo que Roberto Moreno no tiene ninguna vinculación con la asesoría jurídica ni con la Procuraduría desde que dejó el cargo.

Lea más: Exprocurador Moreno defiende a González Daher

“Yo estoy encabezando la Procuraduría, ya me reuní con los procuradores delegados y, como me pidió el Presidente, actuaremos con firmeza para defender el patrimonio del Estado”, aseguró.

El Decreto 7215 acepta las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga como consejeros de Itaipú.
El Decreto 7215 acepta las renuncias de Roberto Moreno Rodríguez y Javier Giménez García de Zúñiga como consejeros de Itaipú.

Negó que vayan a trabajar con el cuñado de Gustale y que solo tiene un afecto hacia él. “Mencioné ayer nada más un afecto hacia el ministro Moreno, quien fue procurador general de la República; le aprecio mucho al igual que muchos funcionarios, y me refería solo a eso. Yo no dije que vamos a trabajar con él”, insistió.

Lea más: Reformar la Constitución pero sin tocar la parte dogmática, dice Moreno

El trabajo de Rojas dentro del Poder Ejecutivo estuvo estrechamente ligado a la gestión del propio Moreno. Desde septiembre de 2023, el hijo del ministro de Desarrollo Social se desempeñó como Director de Decretos de la Presidencia de la República con un salario mensual de G. 21.096.660, trabajando bajo el mando directo del exasesor jurídico Moreno.

“El ministro Moreno ya no tiene ningún tipo de vinculación ni con la asesoría jurídica ni con la Procuraduría General desde que salió. Yo asumí como asesor jurídico del presidente y ahora asumo la Procuraduría. Pido disculpas si se entendió eso. El doctor Moreno está en otra cosa”, finalizó Samuel Tadeo Rojas.

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