Taiwán dona US$ 30.000 para familias afectadas por la crecida en Ayolas

Una comitiva municipal, integrada por el intendente de Ayolas, José Mutti (ANR-HC), y concejales municipales, y encabezada por la presidenta de la Junta Municipal, Rossana Villalba (ANR), se trasladó a la capital del país para recibir el aporte económico de la representación diplomática de Taiwán.

Mutti explicó que la donación fue concretada tras las gestiones iniciadas luego de la visita oficial que realizó semanas atrás el embajador de Taiwán, Iván Yueh-Jung Lee, a la comunidad. En aquella ocasión, el diplomático estuvo acompañado por el entonces vicepresidente de la República y actual mandatario, Pedro Alliana.

Lea más: Ayolas: piden a la CGR auditar obras municipales para evitar un posible blanqueo

Durante su recorrido por la zona, el embajador visitó los campamentos habilitados para albergar a las familias afectadas por la crecida del río Paraná y se comprometió a brindar asistencia a los pobladores damnificados, recordó el jefe comunal ayolense.

Destino de los fondos

El intendente José Mutti señaló que inicialmente se había considerado destinar la ayuda a la compra de víveres e insumos básicos. Sin embargo, teniendo en cuenta la situación actual y la bajante gradual del río Paraná, se resolvió priorizar la recuperación de las viviendas afectadas por la inundación.

“De esta manera, el dinero servirá para la compra de materiales destinados a reparar la infraestructura dañada de los hogares, incluyendo trabajos en instalaciones eléctricas, techos, chapas y mampostería, según la disponibilidad presupuestaria”, manifestó el intendente.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Incorporación al presupuesto

Las autoridades municipales confirmaron que los US$ 30.000 serán incorporados oficialmente al presupuesto municipal correspondiente al ejercicio fiscal 2026. Esto permitirá disponer de los recursos para su ejecución y administración en el marco de las obras de asistencia social.

Finalmente, Mutti agradeció al Gobierno y al pueblo taiwanés por la solidaridad demostrada con las familias ayolenses. Asimismo, adelantó que ya mantienen conversaciones sobre futuras cooperaciones, principalmente en el ámbito tecnológico, con el objetivo de impulsar iniciativas para la región.

Lea más: Ayolas: nueva administración municipal hereda deuda de G. 7.340 millones