Ueno Bank: ¿por qué Santi Peña no entró esposado al Ministerio Público? Esto explican los fiscales

“En cuanto a la forma, si estaba esposado o no, eso deben entender también de que la Policía Nacional es la responsable del traslado y la manera del traslado de los procesados en cuanto a que ellos tienen un protocolo”, expresó la fiscal Nancy Salomón sobre el traslado de Peña en la mañana del sábado.

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Sobre el traslado de la sede declaración de UDEA al Minsiterio Público, Salomón explicó que “a él se le ha tomado declaración indagatoria en esta sede de la Fiscalía General del Estado, en atención a que la Unidad Especializada de Delitos Económicos (UDEA) no tiene la infraestructura necesaria”, se excusó. Sin embargo, solamente Peña y Carlos Carvallo tuvieron este privilegio y su declaración se realizó en espacios que son exclusivos del fiscal general del Estado.

La agente del Ministerio Público le restó importancia a la situación diciendo que están recibiendo a los diferentes procesados por el caso Ueno a los efectos de que presten sus declaraciones indagatorias y que en general algunos ingresan con esposas y otros sin esposas. “La ley procesal dice de que deben declarar y justamente al momento de la declaración, no deben tener esposas al momento de la declaración, salvo que se trate de personas con cierta peligrosidad”. recordó

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Satisfechos con el trabajo

Analizando el trabajo que vienen realizando desde UDEA, la fiscala Salomón se mostró satisfecha por el trabajo que vienen realizando hasta el momento a pesar de los cuestionamientos sobre lentitud y falta de premura hacia el Ministerio Público.

“Las imputaciones presentadas son imputaciones históricas. ¿Hace cuánto que no se presentaba una imputación, ordenar la detención, solicitar la prisión de un presidente de la República? Es un resultado importante y se está avanzando en la investigación con todas las diligencias que consideramos pertinentes”, expresó la fiscala Salomón.

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Agregó que están analizando acciones contra nuevas otras personas por su supuesta participación en el entramado. “En cuanto al trabajo en equipo, yo creo que somos uno, por más de que estemos divididos en dos grupos de investigación. Nosotros estamos contentos con los resultados que fueron obtenidos hasta el momento. Además, se están analizando posibles participaciones de otras personas. Entonces, creemos que nuestra investigación va a avanzar de forma fructífera”, refirió Salomón.

Por su parte, Francisco Cabrera dijo que están avanzando en sentido correcto. “Con relación a la hipótesis del caso y las conductas, esa parte en gran medida ya está cerrada. Entonces el principal desafío que a nosotros nos abarca de aquí en adelante es la investigación patrimonial y de recuperación de activos”, precisó el fiscal.

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Para él, los bienes son una pata fundamental para el retorno de los ahorros a los afectados. “Eso finalmente va a ser el resultado, o por lo menos va a llevar un poco de alivio a las víctimas. Entonces, nosotros estamos conscientes de esa responsabilidad y la asumimos de esa manera. En ese sentido, creo que la investigación y los procedimientos que se hicieron fueron efectivos, y también en lo que se respecta también a la investigación en sí, considero que está por buen camino y que va a tener sus resultados en un corto tiempo inminente”, finalizó.