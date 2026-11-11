Ueno Bank: senador habla de movimientos sospechosos de aviones en el aeropuerto

En aviación, el término “hot transfer” o “conexión crítica” se refiere al traslado acelerado de equipaje o pasajeros entre dos vuelos de conexión con un margen de tiempo sumamente estrecho. Cuando el tiempo entre la llegada de un avión y la salida del siguiente está cerca o por debajo del tiempo mínimo de conexión estándar, el sistema lo etiqueta como “caliente”.

Lea más: Conozca la millonaria obra que proyecta la Dinac en el aeropuerto Silvio Pettirossi

Bajo ese concepto, es que el senador Eduardo Nakayama denunció movimientos en órbita de un avión de Paranair que estuvo sobrevolando el espacio aéreo cercano al aeropuerto Silvio Pettirossi, hasta aparentemente recibir un aviso en tierra de otro avión que tenía que despegar. Ambas aeronaves se posicionaron frente a frente y durante 10 minutos estuvieron de esa forma.

“Hay capturas de pantalla de Fly Radar 24 que muestran esto. La gente que trabaja en aviación sabe que esto no es una práctica normal, ni un envío normal de mercaderías como se suele hacer con vuelos regulares, sino que fue algo pactado y estuvieron por espacio de 10 minutos”, aseguró el legislador liberal.

Lea más: Santiago Peña se expone hasta a 15 años de prisión, confirma Fiscalía

Debido a esto, realizarán un pedido de informes para conocer la razón de esta maniobra. “Me están confirmando las fechas, que es lo más importante. Pero yo creo que con este pedido de informe vamos a poder tener los datos exactos. No solamente hablamos de dinero en efectivo, aquí el informe habla de llaves de criptominerías y demás”, dijo sobre las sospechas que tienen.

Ahondando sobre qué otros objetos o artículos se sospechan que fueron “evacuados”, prefirió esperar la respuesta al pedido de informe. “Hoy en día ya el movimiento en efectivo está limitado por el volumen. Pero están estas cantidades que aparentemente se han transferido a otros países, ya que es imposible que haya desaparecido. Probablemente esa aeronave que venía traía alguna de esas llaves y de acá salieron otras cosas en ese avión”, cuestionó el parlamentario.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Lea más: Juez explica por qué protegió los datos de familiares de Santiago Peña

Sospechas apuntan a la bóveda

Según Nakayama, estas anomalías coinciden con el descubrimiento de la bóveda en la mansión de San Bernardino de Santiago Peña y el retraso para poder abrirla. Recién ayer, luego de tres días, la pudieron abrir y no encontraron nada. “Las sospechas son lógicamente en relación con la famosa ‘sala de pánico’, que cuando se abrió ya no había nada y ese tiempo que se ha tenido para abrirla”, dijo el liberal.

A eso se le suman los rumores de entrada y salida de vehículos de la residencia de la familia Peña Ocampos en el barrio Mbocayaty de Asunción. “Se habló mucho de movimientos de camionetas y demás tanto en la residencia de verano del presidente Peña (San Bernardino) como en otras residencias de él. Ahora se suma esto que ha sido objeto de estudio y de análisis por parte de especialistas”, dijo Nakayama.

Lea más: Caso Ueno Bank: BCP aclara la situación de los fondos mutuos

A su criterio, el dato clave que vincula el caso a Peña es la matrícula de uno de los aviones. “Es de ZP Jet. Es una cuestión muy importante porque quiere decir que es propiedad o estaría vinculada a la empresa Puente SA, que fue una empresa con la cual el padre de Santiago Peña tuvo relación durante mucho tiempo”, apuntó.

La fiscalía debe intervenir

Agregó el Ministerio Público también debería intervenir en un escenario tan sensible luego de la crisis desatada luego de la resolución de Ueno Bank. “Yo estoy para poder facilitarles (a Fiscalía) lo que me compartieron, porque también debo cuidar a las fuentes de la información. Me pasaron las capturas del vuelo y de los vuelos que había previamente antes de que despegue una de las aeronaves”, aseguró.

Lea más: Ueno: pastor Joshua Abreu y familiares de Peña, en la mira de la Fiscalía

Para él, lo importante es la información y lo que se va a hacer a partir de ella. “Gracias a eso estamos pidiendo el pedido de informes tanto a Dinac como a Migraciones, para saber si también hubo movimiento de personas. Aparentemente no, aparentemente fue lo que llaman una ‘hot transfer’, es decir, un tránsito en caliente de objetos”, detalló.

Nakayama finalizó diciendo que el avión que despegó de Asunción llegó hasta San Fernando, provincia de Buenos Aires, Argentina. “Yo pido también a la gente que puedan investigar con las autoridades argentinas qué pasó y si es que no hubo una cobertura también desde Argentina para poder permitir que ese avión pueda aterrizar allí, llevando aparentemente objetos”, finalizó.