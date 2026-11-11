Yacyretá rompe el silencio sobre Ueno, pero no aclara que su director es accionista del banco intervenido

La Entidad Binacional Yacyretá (EBY) difundió este miércoles, 11 de noviembre, un “Comunicado a la opinión pública” sobre los US$ 10 millones del Sistema Complementario de Jubilaciones y Pensiones de sus trabajadores colocados en el banco intervenido. Lo hizo una semana y más después de que el BCP anunciara la resolución de Ueno Bank, el 3 de noviembre.

El texto llega después de que el primer comunicado, del 4 de noviembre, firmado por Luis Benítez Cuevas y por el jefe financiero Federico Vergara, “en su condición de autorizantes”, pidiese que se difundiera “únicamente por los canales privados de comunicación habitual”.

Esa decisión es coherente con la política de la entidad, que rige desde febrero, la Circular SGP N.º 03/2026, que exige autorización previa de Comunicación Social para hablar con la prensa.

Recién después de las publicaciones de ABC, y con el fondo de los jubilados en juego, la EBY se vio obligada a mostrar la cara en público.

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Lo que dice el comunicado

La EBY sostiene que no fue cliente ni realizó operaciones directamente con Ueno Bank y que, por lo tanto, su patrimonio institucional no está comprometido en el proceso de resolución del banco. Según el texto, los fondos pertenecen “exclusivamente” al patrimonio autónomo de un fideicomiso constituido “en otra entidad bancaria de plaza local”, que el documento no nombra.

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El comunicado agrega que el sistema es de adhesión voluntaria y que “no constituye una caja de jubilaciones”. Aclara además que la EBY actúa como fideicomitente y se representa mediante las firmas del Director Ejecutivo Paraguayo, cargo que ocupa Benítez, y del Jefe Financiero Paraguayo, que en este caso es Federico “Tito” Vergara.

Sobre el procedimiento, relata que en octubre de 2025 el Comité de Administración y Control recibió propuestas de cinco casas de bolsa. El 20 de noviembre de 2025 elevaron al Departamento Financiero las alternativas consideradas aceptables. Entre ellas estaban las de Valores Casa de Bolsa, con certificados de depósito de ahorro (CDA) de tres emisores, incluido Ueno, con “buenas calificaciones, plazos razonables y tasas superiores al promedio del mercado”.

Según la EBY, Ueno ganó por ofrecer la mejor tasa, en aplicación de una cláusula del reglamento que manda priorizar, entre inversiones comparables, la que “ofrezca una mejor tasa”. El 28 de noviembre de 2025, los firmantes que autorizaron instruyeron al fiduciario que invierta US$ 10 millones en CDA al 6,90% anual, con vencimiento el 24 de mayo de 2027.

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Lo que no dice

El comunicado no dedica una sola línea a la condición de accionista de Benítez. Según una nómina enviada a la Superintendencia de Valores el 12 de octubre de 2026, el director de Yacyretá figura en el puesto 28 de 235 accionistas de Ueno, con 558 acciones preferidas clase A, equivalentes a G. 558 millones (0,03% del capital).

Benítez respondió a ABC recién después de la publicación, mediante un comunicado difundido a través de la Presidencia. Allí afirmó que “nunca autoricé la compra de acciones de dicha entidad bancaria” y que sus acciones, por G. 500 millones, las compró en 2021 a Visión Banco de Pilar, que luego fueron absorbidas por el banco intervenido. La cifra no coincide con la de la nómina, y tampoco aclaró si informó su condición de socio al Comité de Inversiones ni si se abstuvo en la decisión.

El argumento de la “mejor tasa” también deja preguntas. La cláusula que cita el comunicado se aplica a inversiones “comparables, en riesgo y plazo”, y el texto no explica cómo se midió ese riesgo. Según lo publicado por ABC, las ofertas de Banco Continental (6,1%) y Sudameris (5,85%) eran menores, y los US$ 10 millones equivalen a casi el 31% del patrimonio del fondo, que sumaba US$ 32,27 millones al 30 de junio de 2025.

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Acciones legales y promesa de transparencia

La EBY informó que instruyó a un equipo jurídico a impulsar “inmediatamente” todas las acciones legales para recuperar el capital y los intereses de los CDA. Aseguró además que garantiza la liquidez suficiente del fondo para cumplir con adherentes, jubilados y derechohabientes.

El texto cierra con una “plena predisposición” a colaborar con las autoridades y a proveer información “para garantizar la transparencia”. La promesa contrasta con el hermetismo de la entidad: sus operadores de prensa no contestan las consultas de la prensa, y desde diciembre de 2025, el grupo de WhatsApp con periodistas funciona solo en modo de aviso, sin posibilidad de repreguntar.

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Reunión con Alliana, sin reporte

En la agenda del presidente Pedro Alliana estaba prevista para este miércoles, a las 11:30, una reunión con Luis Benítez. Hasta el momento, la Presidencia de la República no informó sobre el encuentro ni sobre lo que se trató.

Benítez es un hombre muy cercano a Alliana. Renunció a su banca de diputado por Ñeembucú para asumir en Yacyretá, y su suplente, Fabiana Souto, esposa de Alliana, ocupó ese escaño.

El entorno del mandatario habría tomado el control de la binacional desde el inicio de la actual administración, poniendo a parientes y operadores políticos en la entidad con millonarios salarios.