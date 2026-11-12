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Economía
12 de noviembre de 2026 - 11:55

BCP habilita formulario digital para que ahorristas de Ueno Bank validen sus CDA

Grupo de personas, varias mujeres, esperan frente a la sucursal del banco Ueno, visible el letrero 'ABIERTO 24 HORAS'.
Depositantes de Ueno Bank acudieron a las sucursales de la entidad bancaria, luego de conocerse la noticia del procedimiento de resolución.

El Banco Central del Paraguay anunció la disponibilidad del formulario digital para la carga de datos de los ahorristas. El trámite es estrictamente individual y está sujeto a verificación previa bajo advertencia de sanciones legales ante posibles irregularidades.

Por ABC Color
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El Banco Central del Paraguay (BCP) informó que ya se encuentra habilitada la plataforma de Validación de Registro de Titulares de Certificados de Depósito de Ahorro (CDA) correspondientes a la entidad Ueno Bank S.A.

El sistema tiene como objetivo permitir que los ahorristas carguen su información para que sus instrumentos financieros sean debidamente validados ante el Fondo de Garantía de Depósitos (FGD).

Según el comunicado oficial de la banca matriz, el procedimiento exige que todos los titulares de CDA realicen su registro de manera individual.

Una vez completado el formulario y adjuntada la documentación requerida, los datos serán sometidos a un proceso de verificación previa por parte del BCP para confirmar la titularidad y dar curso a la tramitación correspondiente.

Lea más: Ahorristas de Ueno: BCP dice que culminó el proceso de acreditación al 100% de beneficiarios pero persisten bloqueos

Requisitos y advertencias legales

La institución reguladora enfatizó que los solicitantes tienen la obligación de suministrar información exacta, completa y veraz.

Asimismo, se prohíbe expresamente el registro de datos o documentos pertenecientes a terceras personas, a excepción de aquellos casos en los que el gestor cuente con una representación legal o habilitación suficiente para actuar en nombre del titular.

Finalmente, el BCP advirtió que aplicará estrictos controles de seguridad sobre las solicitudes ingresadas.

En caso de detectarse indicios de falsedad, adulteración, fraude, suplantación de identidad, uso indebido de datos personales o cualquier otra anomalía, el trámite será suspendido o rechazado de inmediato.

Lea más: Atención clientes de Ueno: ¿Cómo se va a retirar el anticipo del Fondo de Garantía?

Además, los antecedentes del caso serán remitidos a las autoridades competentes para determinar las responsabilidades civiles o penales que pudieran corresponder.

Para llenar el formulario, hacer clic aquí.

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