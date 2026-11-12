Maestros ayolenses se suman a la movilización nacional convocada por los gremios

El presidente de la Asociación de Educadores Ayolenses (AEA), profesor Arnaldo Fleitas, señaló que primeramente se concentraron frente al teatro de las Mil Viviendas, desde donde partieron en caravana hasta el cruce Santa María de Fe. En el lugar se sumarían docentes de otros puntos del departamento de Misiones, con el objetivo de fortalecer el apoyo a los compañeros movilizados frente al Congreso Nacional, donde se debía estudiar el Presupuesto General de la Nación (PGN).

El docente señaló que, de aprobarse el PGN se garantizaría el pago de la gratuidad para los directores de escuelas y colegios, destinado a sostener el mantenimiento y los gastos administrativos de las instituciones educativas. Asimismo, mencionó los gastos de representación para directores, considerados necesarios para cubrir traslados y gestiones institucionales.

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El sector exige elevar al 8 % el reajuste salarial propuesto por el Gobierno (que inicialmente planteaba un 4,4 % a partir de enero y un 6,6 % a partir de junio). Los docentes argumentan que este incremento es necesario para recuperar el poder adquisitivo frente al aumento del 16 % registrado en los aportes jubilatorios, que subieron al 19 %.

Continuidad de las medidas

La continuidad de las movilizaciones dependerá de los resultados del estudio del presupuesto en el Parlamento y del tratamiento de las reivindicaciones del sector docente. Desde el gremio indicaron que se mantendrán en asamblea permanente, a la espera de respuestas favorables, y no descartan endurecer las protestas en caso de no lograr la aprobación de sus reclamos.

Finalmente, el dirigente pidió disculpas a la comunidad educativa por las interrupciones y ratificó que las movilizaciones buscan garantizar una educación de calidad y defender los derechos legítimos del magisterio.

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