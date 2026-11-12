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Economía
12 de noviembre de 2026 - 14:42

Ueno Bank: BCP anuncia que activos sanos superan deudas previsionales

El presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner.
El presidente del Banco Central de Paraguay (BCP), Jorge Schreiner.Juan Pablo Pino

El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, confirmó que la revisión de los activos y pasivos de la entidad supera el conjunto de la deuda con el sistema previsional. El proceso, que cuenta con el respaldo de auditores externos, derivará en una licitación por lotes para transferir los depósitos a otros bancos de plaza, garantizando la estabilidad de los jubilados y pequeños ahorristas.

Por ABC Color
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El presidente del Banco Central del Paraguay (BCP), Jorge Schreiner, brindó detalles sobre el complejo y delicado proceso de revisión de activos y pasivos de Ueno Bank, destacando que las primeras evaluaciones arrojan resultados positivos para los fondos previsionales y los depositantes, unos 600 millones de dólares.

El titular de la banca matriz explicó que el directorio mantuvo reuniones con el equipo encargado de la verificación de carpetas, clientes, pagarés y bases de datos.

Según indicó, al sumar los activos, incluyendo edificios y bienes a nombre de la entidad, “supera en el monto del conjunto de deuda que tiene el banco con el sistema previsional. Y cuando hablo del sistema previsional, estoy hablando de IPS, la Caja Bancaria, etcétera, etcétera”.

Asimismo, Schreiner recalcó que la instrucción principal del Poder Ejecutivo fue priorizar la protección de los jubilados y potenciales beneficiarios de las distintas cajas: “Nuestra prioridad es que ningún potencial jubilado o jubilado, tanto de IPS como de las demás cajas previsionales, tengan algún impacto negativo de esta decisión tomada por el Banco Central y avalada por el Poder Ejecutivo”.

Lea más: Crisis de Ueno Bank: BCP exonera intereses de préstamos y tarjetas de crédito de afectados

Proceso de licitación y Fondo de Garantía

El titular del BCP detalló que, tras un análisis riguroso acompañado por auditores externos que tomará entre ocho y diez días, se estructurará un “balance de exclusión” para dar paso a una licitación de activos y pasivos por depósitos destinada a otras entidades del sistema financiero.

Al respecto, aclaró que no se trata de una venta precipitada de bienes, sino de un traspaso ordenado: “No es que hay activos se va a malvender para pagarle a nadie, no. Se va a decirle a los bancos de plaza: Acá hay estos activos, sean bonos, letras de regulación, clientes categoría uno, categoría dos, etcétera, etcétera, y hazte cargo de estos depositantes”.

En los casos en que existan diferencias entre los activos sanos y los pasivos, Schreiner recordó que la normativa vigente permite la intervención del Fondo de Garantía de Depósitos.

Desafíos en la transferencia

Debido a la magnitud de los fondos y a los límites regulatorios de absorción por parte de las entidades locales, el BCP optará por fraccionar el proceso en lotes.

Finalmente, Schreiner hizo un llamado a la comprensión de la ciudadanía y de los medios de comunicación respecto a la alta exigencia operativa que atraviesa la institución, reiterando el compromiso del equipo técnico del BCP para devolver la estabilidad y credibilidad al sistema financiero nacional en el corto plazo.

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