Crisis de Ueno Bank: BCP exonera intereses de préstamos y tarjetas de crédito de afectados

El Banco Central del Paraguay (BCP) anunció a clientes de Ueno Bank este jueves la “exoneración de intereses moratorios y punitorios “correspondientes a obligaciones pendientes de pago por préstamos, tarjetas de crédito y demás operaciones crediticias que tengan con Ueno Bank, hasta el 30 de noviembre”.

El BCP indicó en un comunicado que la medida busca “facilitar la regularización de las deudas y brindar mayores facilidades a los clientes para el cumplimiento de sus obligaciones”.

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La semana pasada, el BCP anunció el inicio de un procedimiento de resolución de Ueno Bank, que supuso el cierre inmediato de todas las operaciones de esa entidad bancaria, tras haber detectado que su índice de solvencia se deterioró.

La medida congeló los ahorros de cientos de miles de clientes de Ueno Bank, además de una gran cantidad de fondos depositados en ese banco por instituciones del Estado paraguayo.

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Continúa proceso de resolución de Ueno Bank

La semana pasada el BCP comenzó a realizar transferencias a ahorristas por medio de su Fondo de Garantía de Depósitos, pero esos desembolsos estuvieron limitados a un tope de 228.3000.000 guaraníes.

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El equipo interventor del BCP continúa analizando los activos y pasivos de Ueno Bank para avanzar con el proceso de reposición de los ahorros congelados.