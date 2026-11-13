Créditos de la AFD en ueno bank: ¿Qué pasará con los recursos públicos?

Los préstamos que la Agencia Financiera de Desarrollo (AFD) financió a través de Ueno Bank suman el equivalente a unos US$ 184 millones. Tras la intervención, la AFD revisa qué desembolsos para vivienda quedaron pendientes. Al día de hoy, informó que aún no cuenta con una cifra total verificada ni sabe cuántas operaciones resultaron afectadas.

Para una persona con un crédito de vivienda financiado por la AFD, la pregunta es ¿cuándo podrá acceder al dinero?. La presidenta de la institución, Stella Guillén, explicó a ABC Color que “hasta el momento no se han habilitado los pagos correspondientes a personas con préstamos financiados por la AFD”.

La presidenta también anunció que para realizar esos pagos no se usarán recursos del Fondo de Garantía de Depósitos (FDG).

Qué representan los US$ 184 millones de la AFD en ueno bank

La cifra es el saldo de los préstamos que la AFD financió a través de Ueno Bank. La agencia opera como banca de segundo piso. Eso significa que entrega recursos a entidades financieras para que estas los presten a personas y empresas.

La AFD calculó el equivalente en dólares a un tipo de cambio referencial de G. 6.500 por dólar. El producto Vivienda concentra el mayor saldo de la cartera en guaraníes, con G. 969.904 millones. En dólares, el mayor saldo corresponde al sector forestal, con US$ 17.500.000.

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“La AFD no realizó depósitos ni inversiones financieras en ueno bank”, precisó Guillén.

Créditos de vivienda en Ueno: cómo revisan los desembolsos pendientes

La AFD pidió información a desarrolladores inmobiliarios y recibe datos de las personas que acuden a la institución. Con esa información y los documentos disponibles busca identificar cada operación y comprobar qué montos quedaron bloqueados o pendientes de acreditación.

La agencia comunicó el problema a la intervención mediante una nota presentada ante la Superintendencia de Bancos (SIV) dependiente del Banco Central del Paraguay (BCP).

Afirma que su objetivo es recuperar los recursos de los desembolsos que quedaron fuera del alcance de los beneficiarios y entregarlos a quienes corresponda mediante un procedimiento acordado con la intervención. “No se utilizarán recursos del Fondo de Garantía de Depósitos para ese fin”, afirmó Guillén.

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Qué hará la AFD con la cartera de créditos de ueno bank

La AFD trabaja con la intervención para identificar los préstamos financiados con sus recursos, revisar la documentación y las garantías, y separar la cartera para su transferencia.

La agencia prevé dos opciones para esa cartera. Puede administrarla directamente o cederla a otra entidad financiera.

Finalmente refiere que el detalle de las garantías y los plazos de recuperación dependen de la revisión de los documentos y del avance del procedimiento de resolución bancaria.